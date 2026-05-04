NBA／騎士中鋒G7關門戰神數據 隊史僅18年「全力詹」辦到

騎士先發中鋒艾倫（Jarrett Allen）今日在G7對暴龍關鍵之戰扮演內線殺器，不僅進攻端繳全隊最高22分，防守端還狂抓19個籃板，最終帶領騎士114：102輕取暴龍順利晉級。賽後，根據數據統計，艾倫僅次於前隊中頭牌巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），成為騎士隊史第二位在季後賽第7戰中得分20+和籃板15+的球員。

在首輪系列賽對陣暴龍的前6場比賽中，艾倫其實表現相對沉寂，場均僅得到9.7分。然而，他卻在今天最關鍵的時刻挺身而出，繳出足以寫進隊史紀錄級別的神數據，最終，他帶領騎士隊12分之差贏得勝利，連續3年闖入東區半決賽。

艾倫今天在與暴龍最關鍵的第7戰統治了比賽，他全場11投7中砍下22分，與球星米契爾（Donovan Mitchell）並列全隊最高，另外加19籃板、2助攻、2抄截和3蓋帽，表現全能。其中，在比賽第三節艾倫迎來爆發，單節獨得14分10籃板，幫助騎士隊拉開與暴龍的差距，提前鎖定勝局。

攤開騎士隊歷史，上一位能夠像艾倫這次在季後賽G7中交出「20分15籃板」表現的球員，不是別人正是2018年還在效力騎士的「全力詹」詹姆斯。回顧當時詹姆斯在季後賽的神勇表現，在2018年季後賽東決G7關鍵戰中，他在48分鐘內砍下35分和15籃板，讓騎士隊在系列賽4：3擊敗塞爾蒂克，以一人之姿率領球隊強勢挺進該年的總冠軍賽。