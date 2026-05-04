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NBA／主場座位別被紐約人佔走！安比德呼籲費城球迷進場支持

聯合新聞網／ 綜合報導
費城76人明星中鋒「大帝」安比德。 美聯社
費城76人明星中鋒「大帝」安比德。 美聯社

費城76人昨天打了一場精采好球，以109：100擊敗塞爾蒂克，系列賽成功4：3逆轉晉級次輪賽事，他們接下來將挑戰另一支宿敵球隊紐約尼克。鑒於兩隊地理位置相近的緣故，過去在費城主場經常有一票尼克球迷的奇況發生，讓主場優勢淪為空氣。因此，76人明星中鋒安比德（Joel Embiid）在昨日賽後記者會上呼籲自家球迷多多買票進場支持球隊。

安比德在昨天與塞爾蒂克的G7中扮演關鍵人物，全場砍下34分12籃板6助攻，完爆綠衫軍禁區，終場率領76人以9分之差贏球晉級。在賽後記者會，安比德談到下一輪他們將面對的對手尼克，他首先回顧兩隊過往的交手歷史，「幾年前（2024年）我們和紐約交過手。那是一輪精彩的系列賽，最終打了6場。當時我有很多事情要忙，希望這次一切順利。我們這次有喬治（Paul George），球隊比上次強多了，在麥迪遜廣場花園的這輪系列賽肯定會很精彩。」

接著，安比德向費城自家球迷喊話：「上次我們（在費城主場）和尼克隊比賽，感覺就像回到了麥迪遜廣場花園。別賣掉你們的票，這事關重大。肯定有人需要錢，別賣票，我們需要你們。如果你們需要錢買票，我幫你們（付）。」

眾所皆知，尼克擁有全聯盟最熱情的球迷群體，他們人數眾多，足以力挺球隊前往客場作戰，造成對手主場巨大壓力；加上76人主場富國銀行中心（Xfinity Mobile Arena）距離尼克主場麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）僅90分鐘車程。因此，撇除同在紐約的籃網隊來說，76人隊受尼克隊客場球迷的影響，可能比聯盟其他任何球隊都大。

76人與尼克在東區次輪第1戰，將在台灣時間明日上午8點開打。前2場比賽地點位在麥迪遜廣場花園；後2戰移師費城主場富國銀行中心舉行。

NBA季後賽 76人 尼克 Joel Embiid

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