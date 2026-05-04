NBA／雷霆本季淨效率值史上前10 湖人主帥坦言堪比公牛、勇士王朝

在與雷霆次輪系列賽G1開打前，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在受訪時用球隊「淨效率值（Net Rating）」為例，說明雷霆在攻防兩端表現堪稱歷史級別，他並強調，雷霆是一支非常強勁的對手，要徹底擊潰他們是一項非常艱鉅的挑戰。

瑞迪克在湖人與雷霆比賽前，評估球隊的季後賽征程時說道：「我們與休士頓（火箭）的系列賽打得非常艱苦，季後賽每升一級，難度就更大，這就是現實。過去三週，我們一直在討論如何提升自己；現在，我們必須做得更好。」

接著，瑞迪克談到了雷霆在攻防兩端的卓越表現，並用一項數據說明他們的主宰力有多麼恐怖，「我們在晨會上看到一項統計數據，連續兩個賽季淨效率值比上賽季高出10分或以上的球隊，比如95-96賽季和96-97賽季的公牛隊，以及2015到2017賽季的勇士隊。這可是史上最偉大的兩支球隊啊。」

淨效率值是現代籃球的進階數據，代表球隊在每100次持球回合中的淨勝分，利用進攻效率 (ORtg) 減去防守效率 (DRtg) 的差值，來衡量球隊實際統治力。

湖人主帥瑞迪克。 路透社

「昨天我在場外跟很多人談到這個系列賽時說，在我看來，雷霆是NBA歷史上最偉大的球隊之一。這是事實，他們就是這麼出色。我認為我們的隊員們認識到這一點，也尊重這一點，我們清楚我們面前的任務有多麼艱鉅。」瑞迪克補充。

攤開NBA例行賽淨效率值排名前10的球隊，以及其平均淨效率值，第1名毫無疑問是1995-96賽季的公牛隊，平均淨效率值為13.4，排名緊隨其後的是2024-25賽季的雷霆，數值為12.8。至於本賽季（2025-26）雷霆的數值也同樣名列前茅，以11.1排在這項排行榜的第8名。