NBA／左膝傷來得不是時候 泰托姆缺席搶七坦言難接受

例行賽尾聲回歸賽場，塞爾蒂克隊當家球星泰托姆（Jayson Tatum）卻因左膝僵硬缺席昨天和76人隊的季後賽首輪第7戰，最終「綠衫軍」以100：109吞敗，賽季告終，讓泰托姆坦言膝傷來的「不是時候」。

落敗隔一天，上季季後賽傷到右腳阿基里斯腱的泰托姆受訪提到，復健進展順利，但賽季的結局卻讓人出乎預料，「這真的很不幸。」

「我非常、非常、非常、非常努力才能回歸，且打出過往的水準，所以最終是以如此方式結束讓人難以接受。」驟死戰只穿便服坐場邊的泰托姆說。

塞爾蒂克4場打完取得3勝1敗「聽牌」優勢，但接續3站都沒能關門，泰托姆第6戰更傷到左膝。他透露和球隊醫療團隊和個人訓練員討論後，決定第7戰不上陣。

「這很難受，我為了復出付出那麼多努力，第7戰卻無法上場，我一直說這很不幸，很難接受，但我們必須堅持既定計畫。」泰托姆提到，從阿基里斯腱傷勢回覆後，個人狀況大概恢復到8成到8成5，但右腳仍比左腳短一些，加上膝傷來亂，無奈結束賽季。

話雖如此，泰托姆認為今年不能說是失望賽季，球隊打下第2種子，每個人都扮演重要角色、貢獻出個人價值，「這是支充滿觀賞性的球隊，能夠加入他們，我感到非常榮幸。」