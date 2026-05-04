NBA／活塞不只康寧漢在扛！歐尼爾大讚老將哈里斯是晉級關鍵

今天舉行的東區首輪魔術、活塞關鍵第7戰，活塞靠著在第二節的砍分秀加上第三節祭出高壓防守，最終比數116：94成功在主場擊退魔術，以4：3晉級次輪。賽後，NBA傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在ESPN節目中稱讚活塞33歲老將哈里斯（Tobias Harris）的出色表現。

魔術原本在系列賽握有3：1的領先優勢，距離晉級次輪僅差一步之遙，眼看就要上演「老八傳奇」，沒想到卻在最後幾戰接連遭到活塞翻盤，最終看著活塞搶走晉級門票。回顧本場比賽，半場打完活塞就已取得60：49領先；易籃後，活塞再打出一波11：2攻勢，加上魔術單節進攻當機只拿15分，三節打完雙方比分來到83：64，讓末節魔術完全沒有反撲機會，最終以22分之差輸球。

幫助活塞成功晉級的關鍵人物，除了今日攻下32分12助攻的主控康寧漢（Cade Cunningham）外，老將哈里斯也是重要人物之一，他本場比賽先發上場36分鐘，飆進5顆外線，狂砍30分9籃板3抄截，表現完全不亞於康寧漢。

在觀看完活塞、魔術的精采比賽後，歐尼爾在ESPN節目《Inside The NBA》中談到角色球員的重要性，以及哈里斯的老將價值，「我之所以如此看好『角色球員（others）』，是因為在我的職業生涯中，他們多次拯救了我。今天哈里斯的表現更是精彩絕倫。當他在底角投進那記跳投時，我就知道活塞肯定要晉級了。他發揮得非常出色，他為康寧漢分擔了很多壓力，而且他打得非常出色，非常好。」

活塞晉級後，他們在下一輪的對手是同樣與暴龍血戰7場才分出勝負的騎士隊。雙方將在5月6日台灣時間本周三上午舉行G1賽事，地點在活塞主場小凱薩體育館（Little Caesars Arena）。