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NBA／美媒爆料金塊頭號交易目標是葛登 湖人等3隊有籌碼出手。

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊前鋒葛登。 美聯社
金塊前鋒葛登。 美聯社

本賽季被看好有機會爭奪總冠軍的情況下，金塊卻在季後賽首輪讓人失望地以2：4敗給了灰狼，這讓他們接下在休賽季充滿許多不確定性和挑戰。據美媒最新報導，金塊主將葛登（Aaron Gordon）很有可能會成為交易目標；另外報導指出，湖人、太陽和塞爾蒂克這3支球隊最有可能端出足夠籌碼，以促成這筆交易。

ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近期分享了有關金塊隊在今夏發展方向的最新消息，他首先談到了金塊總教練艾德曼（David Adelman）的續留議題，儘管有些人認為他可能會因為今年季後賽的糟糕成績而被開除，但查拉尼亞則宣稱，艾德曼還是會與金塊球團達成續約。接著，查拉尼亞談到金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）的動向，他表示約柯奇也會與球團續約，「金塊隊休賽期的第二項任務是與約柯奇續簽一份長期合約，他將有資格獲得一份4年2.9億美元的續約合約。」

「雙方都預期約柯奇會在7月份獲得簽約資格時簽約，然後他們將繼續推進。但除此之外，金塊隊將進行真正的陣容調整，以確定如何圍繞約柯奇配備合適的球員，帶領球隊走向巔峰。」查拉尼亞總結道。

近日有關葛登的交易傳聞也跟著浮出水面，僅管他過去曾幫助金塊在2023年拿下總冠軍，且被認為是陣中重要的鋒線戰力，但多年的傷病史很可能是金塊尋求交易他的主因；自從球隊奪冠以來，葛登近年來一直飽受傷病困擾，尤其在本賽季，他經歷了職業生涯中健康狀況最為嚴峻的一個賽季，他因腿筋傷勢僅出戰例行賽36場比賽，而來到關鍵的季後賽，他又因小腿傷勢只打了前3戰，後面幾場關鍵戰役全部缺席，促使金塊最終遭到灰狼淘汰。

此外，根據另一家媒體《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出 ，金塊隊只會考慮在能換來選秀權或一名稱職的先發球員的情況下，才會考慮交易葛登。因此，湖人隊、太陽隊和塞爾蒂克是最有可能的下家，因為這3支球隊目前以爭冠為首要考量，很可能會送出選秀籤或是有利籌碼來追求這位金塊球星。

NBA季後賽 Aaron Gordon 金塊

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