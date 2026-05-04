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NBA／失望魔術連三季止步首輪 班凱羅說不出場面話

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

季後賽首輪先取得3勝1敗的「聽牌」絕對優勢，魔術隊卻沒能把握狙擊頭號種子活塞隊的大好機會，今天第7戰以94：116輸球後賽季告終，讓當家球星班凱羅（Paolo Banchero）想說些委婉的「場面話」也沒能成功，

今天攻下全場最高38分的班凱羅，賽後被詢問魔術是否有足夠天份贏下NBA總冠軍，他猶豫了一下才開口。

「我想說有的，但這已經是我們連三年首輪出局，所以如果用這三年來看，答案是否定的。」班凱羅誠實說，說好聽話當然要說球隊有實力爭冠，但就這幾季的表現，無法真的說出具有打進總冠軍甚至東區決賽的自信，「因為過去三年，我們都是同樣結果，所以這就是給你的回答。」

班凱羅前4戰平均攻下20分，華格納（Franz Wagner）贊助17.8分，讓魔術率先聽牌，但華格納在第4戰成傷兵，儘管班凱羅後3戰場均得分提升到33.3分，無奈隊友無法提供足夠火力支援，像今天前三節他22投12中攻下32分，其他隊友加總也是拿32分，合計32投10中的命中率僅2成7。

魔術教練莫斯利（Jamahl Mosley）表示，球隊防守表現出色，「但我們就是投不進球。」魔術第6戰打完上半場取得22分絕對領先，但下半場命中率僅1成08、兩節只能19分，慘遭逆轉，今天第三節又只拿15分，低迷表現種下敗因。

莫斯利不諱言，首輪結果讓球隊需要思考，該做哪些改變，但也仍感謝球員一路努力，和活塞纏鬥到第7戰，「我們只是沒拿下比賽。」

NBA 華格納 班凱羅 NBA季後賽

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