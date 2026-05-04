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NBA／康寧漢、哈里斯聯手轟62分 活塞連勝3場粉碎魔術老八傳奇
4戰打完陷入1：3絕對劣勢的活塞隊，沒讓魔術隊上演「老八傳奇」，今天在當家球星康寧漢（Cade Cunningham）32分、12助攻，搭配哈里斯（Tobias Harris）30分聯手下，以116：94擊敗魔術，連趕3場晉級第二輪，締造隊史18年來新頁。
本季打下東區頭號種子的活塞，前一次前進到第二輪已是2008年，當年首輪對手正巧也是魔術，今年驚濤駭浪中從首輪出線，也成為NBA季後賽史上第15支從系列賽1：3落後下連勝3場晉級的球隊。
不同第6戰從24分落後下死裡逃生，活塞今天首節雖以20：22落後，但第二節在哈里斯單節17分演出下灌進40分，半場打完反取得60：49分先；第三節活塞再打出11：2攻勢，領先擴大到71：51，奠定勝基。
魔術在缺少大將華格納（Franz Wagner）下，第三節僅拿15分，是近5場比賽第3度單節得分不到20分，就算班凱羅（Paolo Banchero）攻下全場最高38分也無力回天。
康寧漢和哈里斯同場飆分，成為1977年4月17日蘭尼爾（Bob Lanier）和波特（Howard Porter）後，隊史第一組季後賽同場攻下至少30分的搭檔。活塞的下輪對手還沒出爐，將是騎士隊和暴龍隊第7戰的贏家。
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