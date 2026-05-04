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NBA／活塞隊史第2次「1：3」大逆轉 康寧漢：魔術把我們逼到極限

中央社／ 綜合外電報導
活塞成為NBA史上第15支從1勝3敗大逆轉的球隊。 路透社
活塞成為NBA史上第15支從1勝3敗大逆轉的球隊。 路透社

底特律活塞今天以116比94大勝奧蘭多魔術，成功在季後賽系列賽中大逆轉，奪下東區第二輪的入場券，將與另一邊勝出的騎士正面對決。

法新社報導，康寧漢（Cade Cunningham）攻下32分、送出12次助攻；哈里斯（Tobias Harris）貢獻30分、9籃板，這讓一度在7戰4勝制系列賽中以1比3落後的活塞，最終以4比3逆轉勝。根據統計，活塞也繼昨天的76人之後，成為NBA史上第15支從1勝3敗逆轉的球隊。

活塞今年以聯盟第3佳戰績奪下東區頭號種子，這場勝利更是他們自2008年以來，首度在季後賽系列賽中勝出。

康寧漢告訴美國廣播公司（ABC）：「感覺很棒，我們完成了該做的工作，也達成既定目標，這種感覺非常好。」

活塞在第5與第6戰擊敗魔術，成功避免遭淘汰，特別是前一戰他們克服24分的巨大落後反敗為勝，將系列賽逼入今天的決勝第7戰。

這是活塞隊史上第2度在1比3落後下逆轉擊敗魔術，前一次發生在2003年首輪。當時由得分王「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）率領的魔術原本有機會上演「老八傳奇」，可惜還是功虧一簣。

如今，眼前這支全新的魔術也差點有機會扳倒東區龍頭，可說是嚇出活塞一身冷汗。康寧漢說：「他們真的把我們逼到了極限。我們因為這個系列賽、因為這支球隊成長了許多。必須給予他們極大的肯定，而我們已經準備好挺進第2輪，繼續完成該做的事。」

美國 康寧漢 NBA NBA季後賽

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