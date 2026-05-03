NBA／「小帳風波」釀禍！美媒透露火箭考慮交易杜蘭特

在昨日第6戰78：98不敵湖人後，火箭在本賽季正式劃下句點，系列賽比分2：4止步首輪。賽季才剛結束，陣中超級球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）的交易傳聞便鬧得沸沸揚揚，不僅在於他以處於37歲高齡，還有近期爆出「小帳風波」。而據美媒《Bleacher Report》報導透露，火箭正考慮與東區球隊熱火達成共識，送走已經處在職業生涯晚期的杜蘭特，換來26歲的射手赫洛（Tyler Herro）。

根據美媒《The Athletic》撰文指出，火箭隊的失利除了場上表現不佳外，場外風波也有可能是導致輸球的關鍵因素，這當中指涉的是此前例行賽期間，杜蘭特涉嫌在社群上使用小帳抨擊隊友的事件，文中寫道：「幾位與火箭隊球員關係密切的聯盟消息人士表示，社交媒體事件造成了嚴重的干擾，而這個問題從未在內部得到真正解決。」

據此前其他媒體的報導，這場風波的導火線源於全明星賽期間，傳出杜蘭特疑似利用小帳在網路上公開批評火箭雙少森根（Alperen Sengun）與史密斯（Jabari Smith），直指他們是球隊無法進步的原因，引發茶壺風暴。

儘管杜蘭特從未承認是他所為，他本人也從未公開詳細討論過此事，僅表示他「不想捲入X上的無聊爭論」。目前仍不清楚杜蘭特是否曾向隊友澄清過該帳號是否屬於他本人，但據聯盟消息人士私下透露，他的隊友們同意將此事留在隊內處理，專注於比賽。

至於有關杜蘭特近期的交易風波則是來自《Bleacher Report》分析師貝利（Andy Bailey）所述，在他所提出的交易方案，火箭將送出杜蘭特，從熱火換回赫洛，以及潛力前鋒約維奇（Nikola Jovic）。貝利指出，杜蘭特雖然仍擁有巨星等級的光環與輸出，但對於目前急需建立長期競爭力的火箭來說，年輕戰力或許是更好的選擇。