NBA／醫學專家再度預測 唐西奇最快在次輪「這時間點」回歸

儘管湖人後場核心唐西奇（Luka Doncic）因傷缺席了整個首輪系列賽，但球隊仍然用6場比賽就淘汰火箭隊。接下來，他們將在次輪碰頭勁敵「衛冕軍」雷霆隊，運動醫學專家莫爾斯（Jesse Morse）近期也旋即在個人社群X上撰文指出，唐西奇最快要等到與雷霆的第4戰才有機會復出。

唐西奇是在4月3日例行賽對陣雷霆隊的賽事中遭遇「左腿筋二級拉傷」傷勢，雖然他曾前往歐洲尋求治療，以期加快復原進度，不過目前他仍處在養傷階段，還無法上場打球。莫爾斯在他的貼文中詳細提及了唐西奇傷勢細節，他表示：「唐西奇已經和球隊一起訓練2週了，但他的跑步能力，和5對5比賽的能力還沒有真正提升。」

莫爾斯更在文中直言，唐西奇距離復出還很遙遠，「儘管湖人隊一開始看起來勝券在握，但他們還是用了6場比賽才擊敗了缺少杜蘭特（Kevin Durant）的火箭隊。沒錯，這確實給唐西奇爭取了一些時間，但這還不夠。我認為唐西奇最快也要到5月11日星期一（美國時間），也就是第4場比賽才能復出。」

除了莫爾斯，其他美國媒體也證實了唐西奇傷勢復原情況並不樂觀的消息，體育專欄作家溫德霍斯特（Brian Windhorst）在ESPN節目上稱：「他還沒恢復，像他這種腿筋傷勢，復出後必須循序漸進，並透過實戰對抗訓練，像是打3對3和5對5的比賽。但他已經1個月沒打球了。」

對唐西奇和湖人隊來說不幸的是，與雷霆隊的系列賽賽程安排十分緊湊，兩隊在G2、G3、G4和G5之間都只有間隔1天的休息時間，這讓唐西奇的復出之路更是充滿挑戰。湖人、雷霆次輪G1比賽時間將在台灣時間5月6日下周三上午開打。