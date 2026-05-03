NBA／綠衫軍主帥G7賽後語出驚人 坦言輸球跟奪冠那年一樣空虛

塞爾蒂克今日在G7生死之戰以100：109遭到76人淘汰出局，這是該隊歷史上首次在3：1絕對領先的情況下被逆轉。賽後，綠衫軍總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）分享他對於本場比賽輸球的感想。其中，他將球隊在2024年拿下NBA總冠軍的經歷對比今日的慘敗，並指出兩者的感受依樣空虛，此話一出隨即震驚在場眾人。

本場比賽，塞爾蒂克主將泰托姆（Jayson Tatum）因傷缺陣，佛西維奇（Nikola Vucevic）表現持續低迷，整場比賽被安排「作壁上觀」。因此，馬祖拉在賽前排出一套讓人匪夷所思的先發陣容，後場兩大雙槍布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）維持不變，將加薩（Luka Garza）、小哈波（Ron Harper Jr.）和謝爾曼（Baylor Scheierman）這三位角色球員拉上先發，反而安排禁區主力克塔（Neemias Queta）從板凳出發。最終導致綠衫軍禁區遭到76人明星中鋒安比德（Joel Embiid）完爆，種下本場比賽的敗因。

然而，這些奇兵在獲得先發後，並沒有打出應有成效，這三人今天比賽得分全部掛0。其中，小哈波、加薩分別只上場4分鐘和9分鐘就遭到棄用；謝爾曼上場22分鐘，數據為0分、6籃板、2助攻，表現也十分慘淡。

馬祖拉在賽後簡短地回應了媒體，談到了這場失利，他對此說道：「和一群人一起追求比自身更偉大的目標，這種雙重性在於，凡事都有兩面性。你必須追求卓越，也必須接受卓越帶來的另一面（意指輸球）。」

接著，馬祖拉也提到：「很多時候，你知道一切都圍繞著贏、贏、贏，但你必須接受這樣一個事實：如果你一味追求勝利，你注定會失敗。我們失敗的原因在於沒有贏，但我們堅持不懈地努力去爭取勝利。」

在最後，馬祖拉更語出驚人，直言他現在的感受和2024年波士頓奪冠後完全一樣，「我們奪冠的那一年（2024），我的內心空虛感和我們今年輸球一樣強烈。」