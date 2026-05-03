NBA／兩軍開打前先一頓猛誇 霍姆葛倫讚八村壘「日本版喬丹」

湖人在昨天擊敗火箭晉級後，接下來次輪將交手強敵雷霆，在兩隊開打之際，雷霆當家長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）先是給予對手讚美，他在看了湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）首輪季後賽的出色表現後，直言他是「日本版喬丹」。

在首輪湖人交手火箭的6場比賽中，八村壘憑藉著精準外線，讓火箭隊防守端完全拿他沒轍。整個系列賽，他場均貢獻15.8分、4籃板、1.2助攻和1抄截，整體投籃命中率高達54.3%，其中三分球命中率更是誇張的58.6%。在昨天湖人G6擊敗火箭賽後，根據數據統計，八村壘生涯在季後賽命中率來到50.8%，成為目前NBA季後賽歷史三分命中率最高的球員。

因此，在觀看了八村壘的卓越表現後，霍姆葛倫在近期一次採訪中給予這位來自日本的球員高度肯定，「岡薩加（大學）的那位球員有點特別。他是個很有天賦的球員，有時你會看到他扭轉局面的能力，感覺他有點像日本版的喬丹。」

現年28歲的八村壘，出身自日本富山縣，父親是西非貝南人，母親為日本人。大學期間效力NCAA強權岡薩加大學，在2019的NBA選秀會中以首輪第9順位被巫師隊挑中，後入選最佳新秀二陣；在2023年，八村壘被交易至湖人隊。此外，值得注意的是，霍姆葛倫在2021-22年大學期間也是效力於岡薩加，但當時八村壘已經進入NBA，因此兩人並沒有在岡薩加時期同隊過的經驗。

湖人、雷霆次輪G1比賽時間將在台灣時間5月6日下周三上午舉行。至於湖人後場球星唐西奇（Luka Doncic）能否趕在本輪系列賽回歸，從近期多家媒體相關報導來看，目前看起來情況仍不樂觀。