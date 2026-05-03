快訊

出門記得帶傘！1縣市大雨特報 恐一路下到晚上

被綠營徵召出戰苗栗市長 林月琴：越不好選越需要有人承擔

鄭麗文當選黨主席後…首度與柯文哲同台 2人默契不受訪「台上互動曝」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／兩軍開打前先一頓猛誇 霍姆葛倫讚八村壘「日本版喬丹」

聯合新聞網／ 綜合報導
八村壘（左）和霍姆葛倫（右）。 美聯社
八村壘（左）和霍姆葛倫（右）。 美聯社

湖人在昨天擊敗火箭晉級後，接下來次輪將交手強敵雷霆，在兩隊開打之際，雷霆當家長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）先是給予對手讚美，他在看了湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）首輪季後賽的出色表現後，直言他是「日本版喬丹」。

在首輪湖人交手火箭的6場比賽中，八村壘憑藉著精準外線，讓火箭隊防守端完全拿他沒轍。整個系列賽，他場均貢獻15.8分、4籃板、1.2助攻和1抄截，整體投籃命中率高達54.3%，其中三分球命中率更是誇張的58.6%。在昨天湖人G6擊敗火箭賽後，根據數據統計，八村壘生涯在季後賽命中率來到50.8%，成為目前NBA季後賽歷史三分命中率最高的球員。

因此，在觀看了八村壘的卓越表現後，霍姆葛倫在近期一次採訪中給予這位來自日本的球員高度肯定，「岡薩加（大學）的那位球員有點特別。他是個很有天賦的球員，有時你會看到他扭轉局面的能力，感覺他有點像日本版的喬丹。」

現年28歲的八村壘，出身自日本富山縣，父親是西非貝南人，母親為日本人。大學期間效力NCAA強權岡薩加大學，在2019的NBA選秀會中以首輪第9順位被巫師隊挑中，後入選最佳新秀二陣；在2023年，八村壘被交易至湖人隊。此外，值得注意的是，霍姆葛倫在2021-22年大學期間也是效力於岡薩加，但當時八村壘已經進入NBA，因此兩人並沒有在岡薩加時期同隊過的經驗。

湖人、雷霆次輪G1比賽時間將在台灣時間5月6日下周三上午舉行。至於湖人後場球星唐西奇（Luka Doncic）能否趕在本輪系列賽回歸，從近期多家媒體相關報導來看，目前看起來情況仍不樂觀。

NBA季後賽 八村壘 霍姆葛倫

相關新聞

NBA／安比德、馬克西合飆64分 76人連趕3場「下剋上」淘汰塞爾蒂克

前4戰打完陷入1：3落後的76人隊，今天完成瘋狂逆轉，今天在當家球星安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）合拿64分軍下，以109：100擊敗當家球星泰托姆（Jayson

NBA／史上第14隊「1：3」大逆襲！76人粉碎「恐綠症」 終結44年對戰宿命

費城76人在東區季後賽首輪上演史詩級逆轉，在波士頓客場以109比100拿下勝利，不僅以4勝3敗淘汰宿敵，更完成落後的大翻盤，成為NBA史上第14支達此壯舉的球隊，同時終結對戰綠衫軍長達44年的系列賽不

NBA／湖人神射換人當？八村壘季後賽三分命中率50.8% 躍居史上第一

湖人隊在昨日G6中以98：78擊敗火箭，成功以4：2晉級次輪。賽後據統計，湖人陣中日本前鋒八村壘（Rui Hachimura）生涯在季後賽命中率來到50.8%，成為NBA季後賽歷史三分命中率最高的球員

NBA／金塊首輪出局季前補強大挫敗 波特：你們不該交易我

金塊在2025-26年賽季季後賽首輪遭遇重挫，面對殘陣灰狼陷入1比3落後困境，最終在第6戰吞敗黯然出局，對於這支擁有3屆年度最有價值球員約柯奇（Nikola Jokic）、被視為爭冠熱門的球隊而言，無

NBA／綠衫軍主帥G7賽後語出驚人 坦言輸球跟奪冠那年一樣空虛

塞爾蒂克今日在G7生死之戰以100：109遭到76人淘汰出局，這是該隊歷史上首次在3：1絕對領先的情況下被逆轉。賽後，綠衫軍總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）分享他對於本場比賽輸球的感想。其中，

NBA／兩軍開打前先一頓猛誇 霍姆葛倫讚八村壘「日本版喬丹」

湖人在昨天擊敗火箭晉級後，接下來次輪將交手強敵雷霆，在兩隊開打之際，雷霆三當家霍姆葛倫（Chet Holmgren）先是給予對手讚美，他在看了湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）首輪季後賽的出

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。