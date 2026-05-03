NBA／搶七遺憾落敗 布朗稱讚對手之餘仍偷臭安比德「常假摔」

原先握有3：1絕對領先優勢的「綠衫軍」塞爾蒂克隊，卻被76人連拿3場，最終系列賽比分3：4在首輪慘遭淘汰。在今天關鍵第7戰塞爾蒂克以100：109敗給76人賽後，當家球星布朗（Jaylen Brown）仍展現風度稱讚對手一番，不過，他在談話中也不忘偷臭76人球星安比德（Joel Embiid）在比賽中經常假摔，騙取裁判哨聲。

在今天關鍵G7戰役，賽前傳出一哥泰托姆（Jayson Tatum）因傷無法出戰，對綠衫軍造成不小打擊，他們從一開賽就處在落後，也無力翻盤，最終以9分差不敵76人，無緣晉級。回顧比賽內容，76人當家中鋒安比德今天狂砍34分為全場最高，另有12籃板、6助攻，成為本場比賽贏球的關鍵人物。賽後，布朗談及安比德的發揮時，也給予高度肯定，「安比德給我們施加了很大的壓力，我們所有的大個子和後衛都對他束手無策。我們嘗試了很多不同的戰術。」

同時布朗也不忘揶揄安比德在比賽中經常做出假摔、騙取犯規的行為，「他身材高大，而且還經常假摔。他因此獲得了一些額外的吹罰，聯盟也因此獎勵了他。但這就是我們身處的聯盟。」布朗補充。

布朗接著回顧76人整體表現，他表示：「我覺得他們不像傳統意義上的7號種子。我認為喬治（Paul George）發揮得非常出色，他的投籃很準，對於一個剛過完36歲生日的人來說，他打出了一輪非常高效的系列賽，而且在面對一些特定的對位時也表現得非常出色。」

此外，布朗也強調，安比德在G4傷癒回歸，對球隊產生深遠影響，甚至可以說是本次系列賽的轉捩點，「然後安比德發揮了關鍵作用，在他上場的那些比賽中，我們根本找不到應對安比德的辦法。他簡直就是我們的噩夢。顯然，我們當時不知道他能不能上場，因為他得了闌尾炎之類的傷病。」

例行賽高居第2種子的塞爾蒂克，卻在取得聽牌優勢後被對手76人接連翻盤，最終遺憾出局，讓不少專家、球迷跌破眼鏡。另外值得注意的是，這是塞爾蒂克隊史上首次在3：1領先的情況下被逆轉，顯然這場失利的痛苦將會持續很久。