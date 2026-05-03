快訊

他上網報稅多做「1步驟」省下3萬 財政部曝正確填法

伊朗油輪躲過美軍封鎖！突現蹤亞洲這國外海 載190萬桶石油神隱1個月

華爾街日報披露中國掌握1武器霸權！專家：已贏下第三次世界大戰

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／搶七遺憾落敗 布朗稱讚對手之餘仍偷臭安比德「常假摔」

聯合新聞網／ 綜合報導
綠衫軍球星布朗（左），與76人當家中鋒安比德（右）。 美聯社
綠衫軍球星布朗（左），與76人當家中鋒安比德（右）。 美聯社

原先握有3：1絕對領先優勢的「綠衫軍」塞爾蒂克隊，卻被76人連拿3場，最終系列賽比分3：4在首輪慘遭淘汰。在今天關鍵第7戰塞爾蒂克以100：109敗給76人賽後，當家球星布朗（Jaylen Brown）仍展現風度稱讚對手一番，不過，他在談話中也不忘偷臭76人球星安比德（Joel Embiid）在比賽中經常假摔，騙取裁判哨聲。

在今天關鍵G7戰役，賽前傳出一哥泰托姆（Jayson Tatum）因傷無法出戰，對綠衫軍造成不小打擊，他們從一開賽就處在落後，也無力翻盤，最終以9分差不敵76人，無緣晉級。回顧比賽內容，76人當家中鋒安比德今天狂砍34分為全場最高，另有12籃板、6助攻，成為本場比賽贏球的關鍵人物。賽後，布朗談及安比德的發揮時，也給予高度肯定，「安比德給我們施加了很大的壓力，我們所有的大個子和後衛都對他束手無策。我們嘗試了很多不同的戰術。」

同時布朗也不忘揶揄安比德在比賽中經常做出假摔、騙取犯規的行為，「他身材高大，而且還經常假摔。他因此獲得了一些額外的吹罰，聯盟也因此獎勵了他。但這就是我們身處的聯盟。」布朗補充。

布朗接著回顧76人整體表現，他表示：「我覺得他們不像傳統意義上的7號種子。我認為喬治（Paul George）發揮得非常出色，他的投籃很準，對於一個剛過完36歲生日的人來說，他打出了一輪非常高效的系列賽，而且在面對一些特定的對位時也表現得非常出色。」

此外，布朗也強調，安比德在G4傷癒回歸，對球隊產生深遠影響，甚至可以說是本次系列賽的轉捩點，「然後安比德發揮了關鍵作用，在他上場的那些比賽中，我們根本找不到應對安比德的辦法。他簡直就是我們的噩夢。顯然，我們當時不知道他能不能上場，因為他得了闌尾炎之類的傷病。」

例行賽高居第2種子的塞爾蒂克，卻在取得聽牌優勢後被對手76人接連翻盤，最終遺憾出局，讓不少專家、球迷跌破眼鏡。另外值得注意的是，這是塞爾蒂克隊史上首次在3：1領先的情況下被逆轉，顯然這場失利的痛苦將會持續很久。

NBA季後賽 Jaylen Brown Joel Embiid 塞爾蒂克

相關新聞

NBA／安比德、馬克西合飆64分 76人連趕3場「下剋上」淘汰塞爾蒂克

前4戰打完陷入1：3落後的76人隊，今天完成瘋狂逆轉，今天在當家球星安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）合拿64分軍下，以109：100擊敗當家球星泰托姆（Jayson

NBA／史上第14隊「1：3」大逆襲！76人粉碎「恐綠症」 終結44年對戰宿命

費城76人在東區季後賽首輪上演史詩級逆轉，在波士頓客場以109比100拿下勝利，不僅以4勝3敗淘汰宿敵，更完成落後的大翻盤，成為NBA史上第14支達此壯舉的球隊，同時終結對戰綠衫軍長達44年的系列賽不

NBA／湖人神射換人當？八村壘季後賽三分命中率50.8% 躍居史上第一

湖人隊在昨日G6中以98：78擊敗火箭，成功以4：2晉級次輪。賽後據統計，湖人陣中日本前鋒八村壘（Rui Hachimura）生涯在季後賽命中率來到50.8%，成為NBA季後賽歷史三分命中率最高的球員

NBA／41歲詹姆斯仍主宰季後賽狂寫紀錄 隊友「山羊叫聲」致敬偉大

洛杉磯湖人在西區首輪第6戰以98比78擊落火箭，系列賽4比2晉級第二輪，41歲老漢詹姆斯（LeBron James）繳出28分8助攻7籃板的全面表現，再次證明其關鍵影響力。賽後這位41歲的傳奇球星罕見

NBA／金塊首輪出局季前補強大挫敗 波特：你們不該交易我

金塊在2025-26年賽季季後賽首輪遭遇重挫，面對殘陣灰狼陷入1比3落後困境，最終在第6戰吞敗黯然出局，對於這支擁有3屆年度最有價值球員約柯奇（Nikola Jokic）、被視為爭冠熱門的球隊而言，無

NBA／搶七遺憾落敗 布朗稱讚對手之餘仍偷臭安比德「常假摔」

原先握有3：1絕對領先優勢的「綠衫軍」塞爾蒂克隊，卻被76人連拿3場，最終系列賽比分3：4在首輪慘遭淘汰。在今天關鍵第7戰塞爾蒂克以100：109敗給76人賽後，當家球星布朗（Jaylen Brown

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。