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NBA／等44年再勝綠衫軍 安比德：目標不僅如此但感覺棒透了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
76人力退綠衫軍晉級第二輪，當家球星安比德直呼「感覺棒透了」。 路透社
76人力退綠衫軍晉級第二輪，當家球星安比德直呼「感覺棒透了」。 路透社

等了44年，76人隊終於在季後賽擊敗塞爾蒂克隊，且一併終結隊史季後賽系列1：3落後下連18度被淘汰的紀錄，讓今天攻下全場最高34分的當家球星安比德（Joel Embiid）直呼「感覺棒透了」。

「贏球感覺很好，我們內心當然還有更大目標，但終於擊敗這些傢伙的感覺棒透了。」還有12籃板外帶6助攻的安比德說。

「綠衫軍」和76人堪稱「宿敵」，雙方本季第23度在季後賽交手，是NBA史上最多，其中「綠衫軍」從1982年後贏下6度交手的所有勝利，包括安比德加入後的2018年東區四強賽、2020年首輪「橫掃」和2023輪的第二輪對決。

這也是兩隊季後賽第9度打到驟死第7戰，76人隊史過去11度到客場打第7戰只拿過1勝，唯一勝場就是1982年東區決賽擊敗「綠衫軍」；今年不但扭轉淒慘的客場勝率，更是終結44年不曾擊敗塞爾蒂克的魔咒。

76人成為NBA史上第14支從1：3落後下逆轉晉級的隊伍，也是隊史19度陷入絕對落後下還能連趕3場出線，拿下30分、11籃板和7助攻的馬克西（Tyrese Maxey）也是功臣，第四節尾聲上演關鍵切入的他提到，比賽尾聲對球有很大渴望，「第四節初是安比德領軍，當時我就覺得該是我挺身而出的時候了。」

今年東區四組首輪季後賽就有三組要打到驟死戰，率先搶下勝利的76人，第二輪將和列第3種子的尼克隊交鋒，系列賽將從台灣時間周二開始。

NB NBA 安比德 NBA季後賽

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