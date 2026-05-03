NBA／火箭連2年止步首輪 當家中鋒森根談未來動向拋震撼彈

在昨日第6戰78：98慘敗給湖人後，火箭確定遭到淘汰，已經連續2年止步首輪。賽後，當家中鋒森根（Alperen Sengun）在記者會上談到他在球隊的未來和動向，以及本賽季與老大哥「KD」杜蘭特（Kevin Durant）的相處過程。

在關鍵的G6戰役中，在少了得分箭頭杜蘭特的馳援下，火箭的進攻依舊十分掙扎，最終四節打完僅拿78分，讓湖人成功以20分之差帶走勝利，最終火箭系列賽比數為2：4慘遭淘汰。在這場比賽中，兩大年輕主力史密斯（Jabari Smith）和森根投籃命中率低於5成，分別只攻下9分和17分，表現明顯與前幾場比賽有落差。在賽後記者會上，森根被問到是否可能被捲入交易談判的問題時，他向外界拋出震撼彈，承認下個賽季有可能不會在火箭效力，「你知道，事情就是這樣，你只能接受。那是管理層的工作，所以我無能為力。」

接著森根補充：「你知道，無論我去哪裡，或者無論我什麼時候待在這裡，只要我留在這裡，我就會堅持下去。我會繼續做我正在做的事情。目標不變，一切都不變。」

至於火箭陣中另一大主將杜蘭特，則是受腳踝傷勢所苦，缺席了本輪系列賽的大部分賽事，與此同時，森根承擔起了球隊的領導角色。森根也在賽後強調，他從這位老將身上學到了很多，並與他建立了良好的關係，「這太棒了。我努力向他學習很多東西。顯然，他是籃球界的傳奇人物，也是NBA的傳奇人物，不管你怎麼稱呼他，我只是想學習。」

「他在這裡待了這麼久，場下我盡量和他交流。我們當然會聊天，在場上，和他一起打球簡直太棒了，我從他身上學到了很多東西。夏天快到了，希望我們能多待在一起，學習更多，為下個賽季做好準備。」森根說。

2024-25年賽季，火箭在西區首輪交手經驗豐富的勇士，最終鏖戰7場比賽遺憾出局；今年對手則是面對後場兩大主力皆缺陣的湖人，原本外界預期火箭將有機會擠下湖人成功晉級，然而他們卻在進攻端打出讓人失望的表現，最終再度倒在首輪。鑑於近兩季的失望表現，據相關報導指出，火箭隊將在休賽期將進行大刀闊斧的陣容調整，從制服組方面決定主帥尤多卡（Ime Udoka）的去留開始，再到陣中主力如森根、杜蘭特等人都是傳聞指出的潛在交易對象。