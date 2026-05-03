NBA／史上第14隊「1：3」大逆襲！76人粉碎「恐綠症」 終結44年對戰宿命

費城76人在東區季後賽首輪上演史詩級逆轉，在波士頓客場以109比100拿下勝利，不僅以4勝3敗淘汰宿敵，更完成1勝3敗落後的超級大翻盤，成為NBA史上第14支達此壯舉的球隊，同時終結對戰綠衫軍長達44年的系列賽不勝紀錄。

自第5戰回歸就改變系列賽走向的安比德（Joel Embiid），此戰繳出34分12籃板6助攻的全能數據，搭配馬克西（Tyrese Maxey）也轟下30分11籃板7助攻，兩人聯手締造NBA歷史，成為首對在搶七戰同場達成30分10籃板5助攻的隊友，帶領費城突破宿命。

在這場勝利之前，76人在1比3落後的系列賽戰績為0勝18敗，創下聯盟最慘紀錄；反觀塞爾蒂克在領先3比1時則是32戰全勝，如今雙雙紀錄被改寫，波士頓也吞下隊史首次在此情境下遭逆轉的苦果。

塞爾蒂克和76人是NBA季後賽史上交手次數最多的球隊，今年已經是他們第23次在系列賽正面對決，先前22次有15次是塞爾蒂克贏下。76人今天可說是打敗自己的宿命，終結最近季後賽對戰6連敗陰影；更重要的是，這是76人自1982年以來首度在季後賽淘汰塞爾蒂克。此外對安比德來說，他終於打破對戰0勝3敗的夢魘，完成復仇。

過去兩場比賽一共淨勝29分的76人，在泰托姆依然無法出賽的情況下，搶七大戰大多時間都維持領先優勢，第三節一度打出14比3攻勢，將分差擴大至18分，看似勝券在握。

然而身為宿敵的塞爾蒂克並未輕易放棄，第四節初展開猛烈反撲，多次將比分逼近，布朗（Jaylen Brown）在剩下5分02秒時更將比分追至1分差，讓比賽進入白熱化。關鍵時刻，塞爾蒂克進攻突然斷電，連續9次出手落空，其中5球甚至有機會反超或追平。反觀76人則由馬克西挺身而出，在最後2分鐘內連拿8分，徹底鎖定勝局，為這場戲劇性系列賽畫下句點。

塞爾蒂克和76人先前在歷史上一共8次上演搶七大戰，居聯盟所有組合之冠，塞爾蒂克取得6勝2敗優勢，其中76人還是搶七大戰失利最多次的球隊，累積12次之多，其中半數是輸給綠衫軍。如今隨著他們痛快演出「老七傳奇」，所有怨氣也都一吐為淨。