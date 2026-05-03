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NBA／灰狼二輪決戰馬刺 主帥更新愛德華、多森姆傷勢狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼後場兩大主力愛德華（左）與多森姆（右）。 路透社
灰狼後場兩大主力愛德華（左）與多森姆（右）。 路透社

灰狼在前天G6淘汰金塊後，下一輪賽事將交手「黑衫軍」馬刺，在兩隊即將開打之際，灰狼的傷病問題是最大隱患，球隊總教練芬奇（Chris Finch）在近期受訪，分別談到球隊主力愛德華（Anthony Edwards）、多森姆（Ayo Dosunmu）的傷勢，並更新他們的復原狀況。

在與馬刺的比賽開打前，芬奇談到了球隊的傷病情況，他說道：「我的意思是，愛德華的情況還是每週都要觀察，所以我還沒有收到任何最新消息，所以真的不知道（他何時復出），顯然他的情況目前還沒有任何進展。」

「至於多森姆，情況則更偏向每日觀察，所以我們再看看吧。多森姆經歷了一些小傷，但都是些輕傷。」芬奇補充。

除了愛德華和多森姆外，灰狼另一位傷兵迪文森佐（Donte DiVincenzo）則在與金塊的G4中遭遇「跟腱撕裂」大傷，確定季後賽剩餘賽事都將無法出戰。

儘管灰狼後場戰力遭遇重創，但板凳戰力雄厚的他們仍舊能與馬刺抗衡，在鋒線戰力還有戈貝爾（Rudy Gobert）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、藍道（Julius Randle）等人助陣，再加上愛德華與多森姆仍有機會在與馬刺系列賽中回歸。因此，灰狼只要繼續保持在防守端的競爭力，以及在進攻端替補球員跳出來，適時貢獻火力，晉級西決的門票依舊有機會拿到手。灰狼、馬刺將在台灣時間5月5日周二進行G1賽事。

NBA季後賽 灰狼 馬刺 Anthony Edwards

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