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NBA／金塊爆冷出局引發下課危機 美媒曝艾德曼下季仍會執教

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊主教練艾德曼。 路透社
金塊主教練艾德曼。 路透社

在前天舉行的西區首輪G6賽事中，西區第3種子金塊隊以98：110輸球，爆冷慘遭灰狼淘汰。儘管今年繳出的成績差強人意，但根據美媒報導指出，金塊主教練艾德曼（David Adelman）下賽季預計仍會繼續執掌球隊兵符。

之所以稱金塊是爆冷輸球的原因，除了他們種子排名較高外，加上灰狼在系列賽接連折損多名大將，像是愛德華（Anthony Edwards）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）以及多森姆（Ayo Dosunmu），在這樣的絕對逆境下，西區排名第6種子的灰狼還能夠「以下剋上」，以4：2比分淘汰金塊，出乎外界意料。

當然，金塊這邊也有遭遇一定程度的傷勢困擾，鋒線悍將葛登（Aaron Gordon）受小腿傷勢困擾，系列賽缺席3場，本季表現突飛猛進的華森（Peyton Watson）更是因傷1場未打。然而若將兩隊陣容攤開來看，金塊的真正問題在於其他球員沒能在主力受傷後頂替上來，貢獻得分火力。

在金塊提前放暑假後，外界也開始討論總教練「下課」的可能性，不少人認為球團很可能會在今年休賽季換帥，進行陣容調整。然而，據《丹佛郵報》記者杜蘭多（Bennett Durando）的報導透露，他認為艾德曼有望繼續擔任金塊隊的總教練，執教他在球隊的第2個賽季，「儘管有傳言說艾德曼上任1年後可能已經面臨下課危機，但球隊內部的初步感覺是他會繼續執教第2個賽季。」杜蘭多指出。

原先任職金塊助理教練的艾德曼，最初是在球團於2024-25年賽季季後賽前夕解僱冠軍教頭馬龍（Michael Malone）後，接任總教練一職。當時他在季後賽帶領金塊隊一路殺到二輪，最終與「衛冕軍」雷霆隊鏖戰7場後落敗。本季是艾德曼執教的第1個完整賽季，球隊例行賽戰績為54勝28敗位列西區第3，只可惜在季後賽發揮欠佳，最終遭灰狼淘汰出局，止步首輪。

NBA季後賽 金塊 灰狼

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