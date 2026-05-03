NBA／湖人神射換人當？八村壘季後賽三分命中率50.8% 躍居史上第一

湖人隊在昨日G6中以98：78擊敗火箭，成功以4：2晉級次輪。賽後據統計，湖人陣中日本前鋒八村壘（Rui Hachimura）生涯在季後賽命中率來到50.8%，成為NBA季後賽歷史三分命中率最高的球員。

在與火箭交手的6場系列賽中，八村壘的三分球命中率來到驚人的58.6%，且產量也不低，場均出手將近5次。總體而言，他在這輪系列賽繳出場均15.8分、4籃板和1.2助攻的出色成績單，其中在關鍵的G6關門戰，八村壘先發上場35分鐘，三分球7中5，最終拿下21分、6籃板、2助攻，得分表現僅次於當家球星詹姆斯（LeBron James），絕對可以說是幫助湖人晉級的功臣之一。

NBA季後賽歷史三分命中率排行榜的原先榜首是生涯曾效力過爵士、公牛的後衛漢森（Bobby Hansen），他先前以50%的命中率暫居第一，如今在湖人火箭系列賽過後，八村壘超越了這位現年65歲的傳奇控衛，讓自己成功在排行榜上名留青史。

值得一提的是，湖人隊另一名神射手肯納德（Luke Kennard）在在這份排行榜上排名第17位，命中率為43.5%。