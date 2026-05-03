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NBA／魔術拚老八傳奇 前鋒大將華格納G7確定缺陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
華格納因傷無緣打搶七。 路透社
華格納因傷無緣打搶七。 路透社

以東區第8種子挺進季後賽的魔術隊，季後賽首輪碰頭號種子活塞隊率先取得3勝1敗的「聽牌」優勢，老八傳奇只差一步，但遭活塞連贏兩場扳平戰局，明天決勝第7戰主將之一的華格納（Franz Wagner）也確定因右小腿拉傷持續缺陣，成一大利空消息。

華格納是第4戰的第三節受傷，第四節就沒上陣，留下出賽24分鐘拿下19分、5籃板和4抄截數據。例行賽時華格納就曾因左腳踝扭傷，去年12月初到3月底缺席了51場中47場比賽，不過4月正式回歸後仍有穩定火力輸出，整季出賽34場雖是5季最少，場均20.6分僅次於上季的24.2分，還有5.2籃板、3.3助攻和0.9抄截，是魔術重要成員。

本季季後賽，華格納場均也有16.8分、5.5籃板、3.5助攻和2.8抄截成績，是魔術有機會上演「老八傳奇」的重要成員；他防守端也扮演重要角色，根據紀錄，在他對位活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）時，康寧漢前4戰合計24投6中僅拿17分，外線16投也僅3還出現6失誤。

華格納第5戰和第6戰缺陣下，魔術連輸兩場，康寧漢更繳出5成8的三分球命中率，兩場比賽平均轟下38.5分。

決勝第7戰將在底特律進行，台灣時間明天凌晨3點半登場。

華格納 NBA季後賽

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