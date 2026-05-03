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NBA／泰托姆G7生死戰膝傷缺陣 76人半場領先5分

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克隊球星泰托姆（前）。美聯社
塞爾蒂克隊球星泰托姆（前）。美聯社

塞爾蒂克隊今天在主場迎接和76人隊的季後賽首輪驟死戰，但綠衫軍當家球星泰托姆（Jayson Tatum）只穿便服坐場邊，他因左膝僵硬，賽前兩小時左右確定關鍵戰不會上陣。

今年前4戰打完，塞爾蒂克已取得3勝1敗的優勢，過往打完4場「聽牌」綠衫軍勝率是完美的32勝0敗，76人過往18度陷入絕境從沒過關，不過今天第7戰在泰托姆缺陣下，76人第一節最多取得15分領先，但綠衫軍在布朗（Jaylen Brown）和懷特（Derrick White）領軍下第二節一度超前，半場打完也以50：55緊咬比數。

塞爾蒂克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）賽前記者會透露，泰托姆今天到場膝蓋不舒服，「然後球隊醫療團隊和我，我們決定他今天不會上陣。」

馬祖拉補充，泰托姆膝蓋後方不適，目前列入每日觀察名單。泰托姆原本就因左膝僵硬出賽成疑，僅管塞爾蒂克第6戰後表示當家球星身體沒任何狀況，最終仍在關鍵戰缺少重要戰力。

泰托姆去年5月季後賽傷到右腳阿基里斯腱，今年3月回歸仍打出當家球星身手，但和76人的第6戰第三節就曾回到休息室，第四節雖回到板凳席，不過綠衫軍大幅落後下，馬祖拉沒再派泰托姆上陣。

今天是塞爾蒂克和76人第23度在季後賽交手，是NBA史上最多，綠衫軍從1982年後贏下6度交手的所有勝利，包括安比德（Joel Embiid）加入後的2018年東區四強賽、2020年首輪「橫掃」和2023輪的第二輪對決。

布朗 馬祖拉 76人 NBA季後賽

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