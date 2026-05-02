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NBA／41歲詹姆斯仍主宰季後賽狂寫紀錄 隊友「山羊叫聲」致敬偉大

聯合新聞網／ 綜合外電報導
41歲詹姆斯依然神勇，帶領殘缺湖人闖過首輪。 法新社
41歲詹姆斯依然神勇，帶領殘缺湖人闖過首輪。 法新社

洛杉磯湖人在西區首輪第6戰以98比78擊落火箭，系列賽4比2晉級第二輪，41歲老漢詹姆斯（LeBron James）繳出28分8助攻7籃板的全面表現，再次證明其關鍵影響力。賽後這位41歲的傳奇球星罕見地表達對勝利的感慨，坦言在職業生涯後期，更懂得珍惜每一場比賽與每一段旅程。

詹姆斯表示，過去的自己並不習慣為「小勝利」感到滿足，但隨著年紀增長，心態也有所轉變，「現在我會試著接受並享受這些時刻，因為誰也不知道未來還能打幾個季後賽，哪怕再打1年、2年或3年，也不代表一定能進季後賽，所以我只想珍惜當下。」他也強調，能在41歲仍帶領球隊闖進季後賽並贏下一輪系列賽，「真的很酷」。

根據統計，詹姆斯此系列賽合計攻下139分，寫下NBA史上最年長在單一季後賽系列賽得分居首的紀錄。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，隊友們賽後甚至模仿山羊叫聲「GOAT」來向這位球隊領袖致敬，「這就是他的偉大之處，在我看來，他擁有史上最偉大的職業生涯。」

「詹姆斯想要爭奪總冠軍，」經紀人保羅（Rich Paul）曾在受訪時指出，「他知道湖人正在為未來布局，他也理解這一點，但他仍然重視一個真正有機會贏得總冠軍的環境。」

本季詹姆斯的角色也歷經轉變。3月期間，他一度退居進攻第3選項，讓位給唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves），球隊也在該段期間打出16勝2敗的佳績。然而4月初兩人同場受傷後，詹姆斯重新扛起進攻核心重任，展現調整能力。

他坦言，「那段時間的角色轉換對我來說很不習慣，但只要能幫助球隊贏球，我願意放下自我，做出改變。」

詹姆斯也特別提到年輕球員的成長，「隊上有些人是第一次贏得季後賽系列賽，像布朗尼（Bronny James）也獲得有意義的上場時間，這對我來說很重要，真的很特別。」

接下來湖人將在西區第二輪對上衛冕冠軍雷霆，例行賽雙方交手湖人遭到4戰橫掃，平均輸分高達29.3分，全隊攻防勢必將面臨相當嚴峻的考驗。

對於即將到來的對決，詹姆斯保持謹慎態度，「現在還不想多談，等真正開始準備時再深入研究。」

隨著季後賽強度持續升高，這位已征戰23個賽季的傳奇球星，仍在書寫屬於自己的歷史篇章，也帶領湖人向更高目標邁進。

NBA季後賽

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