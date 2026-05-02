NBA／湖人壓迫火箭創本季得分新低 詹姆斯：贏球關鍵在執行力

LeBron James 位置 前鋒 得分 20.9 籃板 6.07 助攻 7.2 抄截 1.2

洛杉磯湖人在西區季後賽首輪第6戰展現高壓迫防守強度與穩定進攻火力，靠著詹姆斯（LeBron James）攻下28分的領軍表現，以98比78擊敗休士頓火箭，系列賽4比2淘汰對手，晉級第二輪，接下來將對上頭號種子雷霆。

湖人此役防守端表現亮眼，將火箭得分壓制在78分，創下對手本季最低得分紀錄。總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後表示，「幾週前外界還不看好我們，但我們最終贏下一輪季後賽，這對球隊來說意義重大。」

詹姆斯則表示，球隊贏球關鍵在於執行力，「我們必須控制失誤、掌握籃板並且打出強硬防守，迫使對手出手困難。我認為我們在防守端的策略非常成功，而且確實執行到位。」

瑞迪克另一方面也大讚詹姆斯的領袖價值，「他有能力為整支球隊定調，今晚再次做到這一點，隊友們也跟著做出回應。」

面對湖人的防守壓迫，火箭全隊投籃命中率僅35%，三分球28投5中，與前兩戰合計命中26記三分的火熱表現形成強烈對比。

火箭在系列賽一度0比3落後後連追2勝，成功將戰局拖入第6戰，但最終仍未能延續氣勢，無緣成為NBA史上第5支在0勝3敗絕對劣勢下將系列賽逼進搶七的球隊。

總教練烏多卡（Ime Udoka）坦言球隊表現不如預期，「每個人都很失望，無論是這場比賽還是整個系列賽，我們原本以為可以打到第7戰。」

進攻容易面臨當機熄火的火箭，在這輪系列賽中還遭遇杜蘭特（Kevin Durant）因膝傷與腳踝傷勢影響缺席大部分比賽的困境，戰力嚴重受損。