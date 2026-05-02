NBA／系列賽得分、助攻居兩隊之冠 瑞迪克讚詹姆斯是定海神針

LeBron James 位置 前鋒 得分 20.9 籃板 6.07 助攻 7.2 抄截 1.2

面對火箭隊背水一戰的強韌鬥志，湖人隊今天在季後賽首輪第六戰展現奪冠等級的防守強度，在頭號球星詹姆斯（LeBron James）狂飆28分的帶領下，最終以98：78勝出，以系列賽4：2淘汰對手，這也是湖人自2023年後首度重返次輪。

對於今天關鍵戰打出本季的防守代表作，將火箭得分限制在賽季新低的78分，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）特別點出詹姆斯的定海神針作用，「幾周前我們還被外界看衰，現在能贏下系列賽意義重大。他擁有為團隊設定基調的能力，隊友們也給予了正面回應。」

詹姆斯在這個系列賽6場比賽繳出平均23.2分、7.2籃板、8.3助攻的亮眼數據，且總得分與總助攻次數都高居兩隊球員之冠，完全不像是一位已征戰聯盟23個賽季的老將。

詹姆斯在談到球隊今天的防守表現時說：「為了贏球，我們必須要好好保護球權，搶好籃板，打出強硬的身體對抗，迫使他們進行高難度的出手，我認為我們在防守端制定了非常棒的比賽計畫，並且完美的執行。」

反觀火箭雖然一度在0：3落後下連追兩場，但在缺乏核心杜蘭特（Kevin Durant）的困境下，今天手感冰冷，全隊命中率僅3成5，三分球更是28投5中的慘澹演出。教頭尤多卡（Ime Udoka）坦言，原本預期能將戰線拉回休士頓進行搶七大戰，「每個人都很失望，這不是我們預期的結果。」