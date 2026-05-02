NBA／尼克重新定位唐斯角色打開活路 布朗森強調犧牲小我成就團隊

尼克在東區季後賽首輪第6戰展現壓倒性實力，以140比89痛擊老鷹，系列賽以4比2淘汰對手晉級下一輪。尼克此役不僅締造隊史季後賽最大勝分差紀錄，也寫下NBA歷史新頁，半場領先多達47分，成為史上最大半場領先差距。

尼克能在系列賽中逐漸掌握主導權，與戰術調整密不可分。總教練布朗（Mike Brown）談到進攻端的改變時表示，「最重要的是我們必須改變進攻方式，雖然不像球季中段那麼劇烈，但確實需要調整。前3場比賽每一個進攻回合都非常艱難，特別是在關鍵時刻。」

尼克的轉變更進一步體現在唐斯（Karl-Anthony Towns）的角色，他在球隊陷入劣勢情況下重新轉型為進攻發動者，繳出兩場大三元表現，成為串聯全隊攻勢的另一個重要樞紐，不再完全依賴布朗森（Jalen Brunson）的持球突破。

根據統計顯示，唐斯更成為張伯倫（Wilt Chamberlain）之後，首位能在季後賽多次繳出大三元的7呎中鋒。唐斯受訪時也坦言自己希望能像歐尼爾（Shaquille O'Neal）那樣去統治比賽。

布朗森也強調球隊成功的關鍵在於犧牲小我成就團隊，「我們一直告訴彼此，最重要的是贏球。當面對這樣的調整時，每個人都必須用行動做出犧牲。」

隨著球隊強勢晉級，尼克下一輪將對上塞爾蒂克與76人系列賽的勝者，他們期盼能夠再一次回到東區冠軍戰。