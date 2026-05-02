NBA／湖人太菜少體驗客場關門戰 41歲詹皇帶頭衝：打出氣勢很重要

41歲的詹姆斯（LeBron James）今天攻下全場最高28分，率洛杉磯湖人98比78順利拿下西區季後賽首輪第6戰，以4勝2敗淘汰休士頓火箭，接下來將迎戰頭號種子衛冕冠軍雷霆。

美聯社報導，這是湖人自2023年西區決賽輸給丹佛金塊以來首次晉級季後賽第2輪，接下來將於5日（台灣時間6日）在奧克拉荷馬市強碰雷霆。

儘管湖人得分好手唐西奇（Luka Doncic）持續因腿筋傷勢高掛免戰牌，湖人今天上半場利用一波27比3攻勢取得18分領先，第3節還剩約3分鐘時擴大到22分領先。火箭之後打出一波8比2縮小差距，湖人以71比55邁入第4節。

湖人接著又打出10比3攻勢，將比數拉開至81比58，當時八村壘（Rui Hachimura）包辦5分。火箭最終無力回天。

法新社提到，詹姆斯繳出28分、7籃板、8助攻，41歲的他繼續保持出色的季後賽狀態。

八村壘全場命中5顆三分球，為湖人貢獻21分；隊友里夫斯（Austin Reaves）傷癒復出第2場貢獻15分；艾頓（Deandre Ayton）則有7分、16籃板的表現。

火箭方面，明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）連續第4戰因腳踝傷勢缺陣。全隊最高分是湯普森（AmenThompson）18分；森根（Alperen Sengun）17分。

火箭連兩年在首輪止步，上季他們與金州勇士激戰7場後遭到淘汰。

火箭本季首輪在0比3落後情況下連拿兩勝，今天第6戰手感冰冷，投籃命中率僅35%，特別是外線表現低迷，無緣成為NBA史上第5支在季後賽0勝3敗劣勢將系列賽逼進搶七的球隊，自然也無法上演史無前例的奇蹟大逆襲。

湖人此役取勝避免陷入遭翻盤的難堪局面。詹姆斯說：「老實說，我們隊上很多球員沒遇過這種情況，也沒有打過關門戰，尤其是在客場，因此對我來說，上場就打出氣勢很重要。」