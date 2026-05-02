NBA／米契爾被動表現大幅下滑 莫布里母親轉發影片疑暗酸領導力

克里夫蘭騎士原本被外界看好能在季後賽首輪輕鬆擊敗多倫多暴龍，特別是在系列賽前兩戰順利取得2連勝後更加深這樣的印象。未料後續戰局急轉直下，在第6戰歷經延長苦戰後，慘遭巴瑞特（RJ Barrett）「幸運彈彈三分球」一槍斃命，以110比112敗北，騎士該贏未贏直接被逼進搶七大戰，也讓他們整個賽季的命運懸於一線。

隨著球隊表現起伏不定，場外話題也開始發酵。騎士主力長人莫布里（Evan Mobley）的母親妮可（Nicol Mobley）在社群平台上的動作，引發外界關注。她曾轉發一段已刪除的貼文，內容為前騎士球員佛萊（Channing Frye）在節目中批評米契爾（Donovan Mitchell）領導能力的影片。

該影片來自《Road Trippin' Show》，佛萊在與柏金斯（Kendrick Perkins）對談時，質疑米契爾在系列賽中的表現過於被動，未能在關鍵時刻挺身而出帶領球隊。

「我不認為米契爾這樣的打法能帶來成功，在這個系列賽中他選擇退居次要角色或許是必要的，但他什麼時候證明過自己能帶隊突破第二輪？」佛萊直言。

米契爾在系列賽初期曾連續兩場攻下30分，幫助騎士取得2連勝開局，但隨後表現明顯下滑。過去4場比賽他的狀態明顯被動，場均僅有19.5分，投籃命中率低至37.3%，三分球命中率更只有29.4%，同時每場還出現3次失誤。過往米契爾屢屢都被質疑空有數據卻難以帶領球隊在季後賽向上攀升，如今騎士陷入淘汰危機，他的表現又一次被放大檢視。

在多倫多的第6戰該勝未勝吞下敗仗後，騎士士氣面臨考驗。接下來雙方將回到克里夫蘭進行生死第7戰，米契爾、莫布里、哈登（James Harden）等核心球員能否找回狀態，帶領球隊挺過危機，也成了比賽勝負關鍵。