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NBA／詹姆斯28分領湖人G6收拾火箭 第二輪強碰衛冕軍雷霆

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人詹姆斯攻下28分、8助攻、7籃板，率隊一路領先擊敗火箭，在客場關門成功挺進第二輪。 法國新聞社
湖人詹姆斯攻下28分、8助攻、7籃板，率隊一路領先擊敗火箭，在客場關門成功挺進第二輪。 法國新聞社

本場賽事

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球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 20.9
籃板 6.07
助攻 7.2
抄截 1.2

2025-2026賽季

在系列賽連兩戰關門未果後，湖人今天在系列賽第6場比賽，靠著詹姆斯（LeBron James）和八村壘攜手攻下49分，以及火箭進攻全面熄火下，最終以98：78取勝，系列賽以4：2拿下晉級到第二輪，並將遭遇衛冕軍雷霆。

湖人與火箭今年季後賽首輪都飽受傷病打擊，其中湖人在唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣的情況下，里夫斯（Austin Reaves）則是在前場比賽歸隊，但火箭卻在杜蘭特（Kevin Durant）無法出賽的情況下，連贏兩場比賽，將系列賽追到2：3落後。

兩隊今天轉戰休士頓進行第6戰，在前兩場比賽都未能替系列賽關門的情況下，湖人今天上半場就在詹姆斯領軍下火力全開，他在上半場就轟下18分，搭配上里夫斯也有7分進帳，湖人上半場打完就取得49：31領先。

反觀過去兩戰表現亮眼的火箭，今天整場比賽都無法找到進攻節奏，上半場兩節得分都未達20分，易籃後儘管手感逐漸回溫，但在比分差距過大的情況下，對於戰況已無太多影響，湖人最終就以20分差距勝出，系列賽以4：2取勝，並將在第二輪遭遇衛冕軍雷霆。

湖人今天以詹姆斯攻下28分、8助攻、7籃板表現最佳，八村壘21分，里夫斯15分，火箭森根（Alperen Sengun）17分、11籃板，湯普森（Amen Thompson）18分、8籃板，但火箭今天團隊三分球出手28次僅命中5球，與湖人的28投12中有不小落差，成為勝負關鍵因素之一。

而這也是湖人自2023年以來再度打進西區第二輪，但接下來他們將遭遇首輪橫掃太陽的雷霆，且本季雷霆在例行賽面對湖人也收下4勝0敗，淨勝分高達29分。此外，唐西奇（Luka Doncic）能否趕在這個系列賽歸隊，也被認為是湖人能否與雷霆抗衡的關鍵。

里夫斯 湖人 唐西奇 NBA季後賽 LeBron James 火箭

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