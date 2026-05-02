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NBA／活塞驚天大逆轉逼入搶七 康寧漢：這就是底特律的韌性

中央社／ 綜合外電報導
康寧漢與哈里斯聯手帶領活塞將系列賽逼進第7戰。 美聯社
康寧漢與哈里斯聯手帶領活塞將系列賽逼進第7戰。 美聯社

底特律活塞主將康寧漢（Cade Cunningham）砍下32分，頭號種子底特律活塞今晚上演大逆轉，克服24分的落後分差，終場以93比79擊敗奧蘭多魔術，將東區首輪系列賽逼進第7戰。

美聯社報導，活塞在上半場落後22分，魔術第3節開局時將領先拉開到62比38。當時，魔術看來氣勢如虹，將成為第7支在季後賽首輪淘汰頭號種子的老八球隊。

隨後，魔術的一切都變了調，戰況急轉直下。

康寧漢說：「這就是底特律的韌性，這是我們這一整年都在強調的精神。」

魔術成為自1996-97賽季以來，也就是開始以數位方式追蹤即時比賽狀況以來，首支在領先至少24分且有機會贏得系列賽，卻最終在主場輸球的球隊。

這個數據以及其他許多數據都令人費解。魔術連續23次投籃未能命中，活塞則打出一波35比5的攻勢，如此一來，這場比賽的戰局，甚至可能還有整個系列賽的走向，就此徹底翻轉。

哈里斯（Tobias Harris）為活塞攻下22分，而第7戰3日將移師活塞主場舉行。班凱羅（Paolo Banchero）與貝恩（Desmond Bane）各為魔術挹注17分。魔術目前在本系列賽的兩次關門戰皆吞下敗仗，且兩場比賽都少了因傷缺陣的前鋒華格納（Franz Wagner）。

兩隊在第一節你來我往，活塞取得26比25分領先。第二節，魔術以35比12壓制活塞，在三分球與罰球以17比0大勝活塞，前5分48秒僅讓活塞11投僅2中，半場結束時取得60比38的領先。

22分的半場領先優勢，是這個賽制中第8種子對陣頭號種子的第4大分差。至少自1996-97賽季以來，從未有第8種子在季後賽單節領先第1種子23分以上。

當時勝負看來已經底定，但實際上並沒有，因為第三節活塞轟出24比11的攻勢扳回氣勢。逆轉基調已經確立，今晚比賽結束時，還留在奧蘭多起亞中心（Kia Center）的球迷報以噓聲，這可能是他們本賽季最後一次在主場觀賽。

奧蘭多 底特律 NBA NBA季後賽

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