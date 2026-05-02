NBA／金塊首輪出局季前補強操作大挫敗 波特：你們不該交易我

金塊在2025-26年賽季季後賽首輪遭遇重挫，面對殘陣灰狼陷入1比3落後困境，最終在第6戰吞敗黯然出局，對於這支擁有3屆年度最有價值球員約柯奇（Nikola Jokić）、被視為爭冠熱門的球隊而言，無疑又是一個令人失望的賽季。

隨著球隊提前放暑假，去年休賽季的重要交易也再度被拿出檢視。前金塊冠軍功臣波特（Michael Porter Jr.）在接受訪問時直言，若自己仍在陣中，結果將會不同。

「會的，」當被問到金塊是否能擊敗灰狼時，他毫不猶豫回應，「他們真的不該把我交易走。」波特今年賽季薪資為3830萬美元，明年合約最後一季薪資則是達到4080萬美元。

金塊在上個休賽季將波特與一枚2032年無保護首輪籤打包送往籃網，換來強森（Cam Johnson）。這筆交易讓金塊騰出薪資空間與操作彈性，隨後簽下哈德威（Tim Hardaway Jr.）與布朗（Bruce Brown），並與布勞恩（Christian Braun）完成一紙5年1億2500萬美元的新秀延長合約。

然而，這些補強在季後賽首輪對上灰狼時未能發揮預期效果。哈德威與布朗表現起伏不定，而布勞恩整體表現更令人失望，系列賽場均僅8.3分，第6戰更只拿下3分。至於從籃網交易來的強森，在系列賽前4戰表現平淡，但最後兩戰才有所回溫，第6戰攻下27分仍無力挽回敗局。

儘管一開始波特對於被送到重建中的籃網感到抗拒，他表示自己第一時間反應「很難受」。「當我聽到是布魯克林，我真的很不舒服，首先我知道當時籃網並不是一支強隊，而且我其實不喜歡紐約，紐約是我去過最不喜歡的城市之一，我是來自密蘇里州的。」

但即便如此，波特還是在籃網迎來生涯新高的一季，場均繳出24.2分、7.1籃板與3助攻，即便籃網本季僅僅拿下20勝，戰績不理想，波特仍是對未來充滿信心。

「老實說，我現在在布魯克林過得很好，」波特表示，「雖然我們今年戰績不好，但我看得到未來。我們是聯盟最年輕的球隊之一，也有很多薪資空間可以操作，我相信我們在選秀也會選到很好的球員，我覺得未來會沒問題。」

金塊本季狼狽出局後，陣容調整與建隊方向勢必成為休賽季關注焦點，而當初送走波特的決策是否影響競爭力，也將持續引發外界討論。