NBA／巴瑞特「彈框準絕殺」暴龍逼平騎士 東區3組合要打搶七

在今天率先出賽的活塞將魔術逼入東區首輪第2個搶七大戰後，暴龍今天也在主場背水一戰，在第四節初一度取得11分領先，不過騎士接下來卻展開猛烈反撲將比賽帶入延長賽，延長賽最後1.2秒，暴龍巴瑞特（RJ Barrett）投進戲劇化準絕殺三分球，幫助暴龍以112：110擊敗騎士，系列賽追到3：3，成為東區首輪第3個將打入搶七的系列賽。

東區第4、5種子的騎士與暴龍季後賽首輪前5場比賽，在主場出賽的球隊都順利拿下勝利，騎士也取得3：2聽牌，不過暴龍今天回到主場也沒有錯過再度扳平戰局的機會。

上半場暴龍雙槍巴恩斯（Scottie Barnes）、巴瑞特就輪番開砲合力攻下29分，其中巴恩斯還有一次隔人爆扣艾倫（Jarrett Allen）的精彩演出，上半場打完暴龍也以10分差距領先騎士。

易籃後，暴龍持續保持雙位數領先，甚至在第四節初都還有11分領先優勢，但騎士接下來卻發動猛烈反撲，在第四節最後5分多鐘莫布里（Evan Mobley）灌籃後追到1分差距，但暴龍華特（Ja'Kobe Walter）關鍵時刻連得5分，幫助球隊在比賽最後2分鐘又取得4分領先。

莫布里隨即又投進三分球，助騎士又追到1分差距，在暴龍巴恩斯兩罰一中後，莫布里選擇禁區先拿兩分扳平戰局，而暴龍希德（Jamal Shead）壓哨出手未能命中，比賽也進入延長賽。

延長賽兩隊依舊打得難分難解，哈登在倒數1分36秒進球後，巴恩斯也回進一記拋投，讓兩隊直到最後1分鐘都還保持平手，倒數33秒騎士米契爾上籃得手逆轉戰局，但比賽最後1.2秒巴瑞特弧頂出手，球彈框高高躍起後落入框中，最終暴龍就靠著這次準決殺三分球，以2分差距扳平騎士，創造今年東區季後賽首輪第3個搶七大戰。

暴龍今天包括投進準絕殺的巴瑞特在內，共3人得分超過20分，巴恩斯25分、14助攻，巴瑞特、華特皆24分；至於騎士則以莫布里26分、14籃板最佳，米契爾24分。