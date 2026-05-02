NBA／尼克中鋒G6衝突遭罰5萬美元 老鷹悍將淘汰照收罰單

尼克與老鷹在東區季後賽首輪第6戰爆發場上衝突，聯盟於賽後宣布懲處結果，尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）遭罰5萬美元，老鷹後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）則被罰2.5萬美元，兩人也在比賽中遭判技術犯規並被驅逐出場。

這起衝突發生在第二節剩下4分39秒時，當時尼克已大幅領先比數，最終以140比89大勝對手，成功以系列賽勝出晉級下一輪。聯盟指出，羅賓森與丹尼爾斯在一次罰球卡位過程中糾纏，隨後衝突升級，導致雙方情緒失控。

根據聯盟說法，羅賓森之所以遭到較高額罰款，除了場上行為外，還包括他在賽後於社群媒體發布與事件相關的不當內容，因此加重處分。

儘管遭到處罰與驅逐，這起事件並不影響羅賓森在東區準決賽的出賽資格。尼克接下來將在二輪對上塞爾蒂克與76人搶七大戰的勝隊。