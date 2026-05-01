NBA／法國雙塔內戰！期待對決溫班亞瑪 戈貝爾鬥志滿滿：令人興奮

在多名主力球員如當家少主愛德華（Anthony Edwards）接連受傷的困境下，灰狼依然展現驚人韌性與拚戰精神，在季後賽首輪第6戰擊碎金塊，一舉挺進西區第二輪。灰狼接下來將迎來全新挑戰，對手是本季表現亮眼的馬刺。

對於即將到來的硬仗，灰狼禁區守護神戈貝爾（Rudy Gobert）難掩興奮之情，尤其是將首次在季後賽舞台與同為法國代表性球星的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正面交鋒。

戈貝爾在此役繳出10分13籃板8助攻，表現絲毫不遜約柯奇（Nikola Jokic），特別是防守端的輸出，更讓對手難以開展攻勢，堪稱是球隊能夠過關的關鍵因素之一。

對於接下來要和馬刺決戰，戈貝爾表示：「這會是另一支非常強大的球隊，他們擁有一位獨一無二的球員，同時也是年度最有價值球員前3名的候選人，這樣的對決令人興奮。就像我之前面對約柯奇時說的，身為競爭者，你就是為了這樣的挑戰而活，現在面對溫班亞瑪與馬刺也是一樣。」

他進一步指出，馬刺本季例行賽拿下超過60勝，是一支整體攻守兼備、戰術執行出色的球隊，「在82場例行賽中取得這樣的成績並不容易，他們在攻防兩端都有很好的團隊體系，也有優秀的教練帶領，這將是一個很棒的挑戰，我非常期待。」

隨著系列賽即將開打，戈貝爾與溫班亞瑪這兩位法國籃球代表性長人，也將首度在NBA季後賽舞台正面對決，成為外界關注焦點。