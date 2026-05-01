聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／法國雙塔內戰！期待對決溫班亞瑪 戈貝爾鬥志滿滿：令人興奮
在多名主力球員如當家少主愛德華（Anthony Edwards）接連受傷的困境下，灰狼依然展現驚人韌性與拚戰精神，在季後賽首輪第6戰擊碎金塊，一舉挺進西區第二輪。灰狼接下來將迎來全新挑戰，對手是本季表現亮眼的馬刺。
對於即將到來的硬仗，灰狼禁區守護神戈貝爾（Rudy Gobert）難掩興奮之情，尤其是將首次在季後賽舞台與同為法國代表性球星的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正面交鋒。
戈貝爾在此役繳出10分13籃板8助攻，表現絲毫不遜約柯奇（Nikola Jokic），特別是防守端的輸出，更讓對手難以開展攻勢，堪稱是球隊能夠過關的關鍵因素之一。
對於接下來要和馬刺決戰，戈貝爾表示：「這會是另一支非常強大的球隊，他們擁有一位獨一無二的球員，同時也是年度最有價值球員前3名的候選人，這樣的對決令人興奮。就像我之前面對約柯奇時說的，身為競爭者，你就是為了這樣的挑戰而活，現在面對溫班亞瑪與馬刺也是一樣。」
他進一步指出，馬刺本季例行賽拿下超過60勝，是一支整體攻守兼備、戰術執行出色的球隊，「在82場例行賽中取得這樣的成績並不容易，他們在攻防兩端都有很好的團隊體系，也有優秀的教練帶領，這將是一個很棒的挑戰，我非常期待。」
隨著系列賽即將開打，戈貝爾與溫班亞瑪這兩位法國籃球代表性長人，也將首度在NBA季後賽舞台正面對決，成為外界關注焦點。
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。