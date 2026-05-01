快訊

摩根大通女主管遭控「權勢性侵」男同事 曾狠嗆：不跟我上床就毀了你

名醫父病逝各界送暖 林逸欣曬童年全家福感性發聲：是爸爸派來的天使吧

日職／古林睿煬本季一軍初先發 2日主場出戰歐力士「勇敢對決」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／雷霆多特防守很髒？馬刺「天殘腳」包溫：只是有侵略性

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆隊防守悍將多特（右）。 路透
雷霆隊防守悍將多特（右）。 路透

雷霆隊防守悍將多特（Luguentz Dort）防守方式，經常被球員和球迷批評骯髒。史上最骯髒球員包溫（Bruce Bowen）卻不這樣認為。

包溫生涯多數時間效力馬刺隊，8度入選年度最佳防守陣容，拿下3座總冠軍。他的防守方式，被許多球迷視為史上最骯髒球員，擁有招牌技能「天殘腳」。

多特則是近年防守最惡名昭彰的球員，專挑對方王牌下手，灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）、金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）、塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）和馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）等球星都曾是苦主。

對於多特的防守動作，包溫表示，「我認為他只是打球很有侵略性，我不覺得真的有人想當所謂的『壞孩子』，因為很多人其實不了解，那會帶來什麼後果，我也不認為那應該是你該成為的樣子，我不覺得有任何人會故意想傷害別人。」

NBA季後賽 雷霆 馬刺

相關新聞

NBA／稱金塊一輪遊全隊都該被開除 約柯奇：我們離冠軍還很遠

身為2023年的NBA總冠軍，金塊隊卻在今年季後賽首輪踢到鐵板，面對缺少頭號球星愛德華（Anthony Edwards）等主力球員的灰狼隊，金塊卻在今天以2：4出局，讓金塊當家球星約柯奇（Nicola

NBA／助灰狼淘汰金塊 麥克丹尼爾斯：我說了很多並用實力證明

面對主力後衛群全數掛傷號的絕境，灰狼隊今天展現驚人韌性，靠著前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）狂砍32分、10籃板的生涯代表作，加上夏農（Terrence Shannon Jr.）奇兵

NBA／金塊選錯對手？灰狼「下剋上」寫紀錄 主帥：把被輕視化為動力

灰狼在季後賽首輪面臨嚴重傷兵困擾，卻依然打出驚奇表現，在今天關鍵戰役中擊敗金塊，系列賽以4比2完成下剋上，成功挺進季第二輪。灰狼成為NBA季後賽史上首支在缺少3名系列賽場均得分達雙位數球員的情況下仍能

NBA／生涯搶七還沒贏過 安比德：我受夠再輸給綠衫軍

在連續兩場比賽面臨淘汰絕境的情況下，最終都奇蹟般延長戰線的76人，在今天擊敗塞爾蒂克後將系列賽扳成3：3平手，雙方也將展開兩隊史上第9度的搶七大戰，繼續改寫聯盟紀錄，而生涯至今3次搶七大戰都還沒贏過球

NBA／雷霆多特防守很髒？馬刺「天殘腳」包溫：只是有侵略性

雷霆隊防守悍將多特（Luguentz Dort）防守方式，經常被球員和球迷批評骯髒。史上最骯髒球員包溫（Bruce Bowen）卻不這樣認為。

NBA／基德排歷史前10球星 金塊約柯奇第4、勇士柯瑞第5

獨行俠隊主帥基德（Jason Kidd）最近在節目上，分享對於歷史球員排名的看法，他認為金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）是史上第4；勇士隊後衛柯瑞（Stephen Curry）則是第5。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。