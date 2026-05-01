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NBA／雷霆多特防守很髒？馬刺「天殘腳」包溫：只是有侵略性
雷霆隊防守悍將多特（Luguentz Dort）防守方式，經常被球員和球迷批評骯髒。史上最骯髒球員包溫（Bruce Bowen）卻不這樣認為。
包溫生涯多數時間效力馬刺隊，8度入選年度最佳防守陣容，拿下3座總冠軍。他的防守方式，被許多球迷視為史上最骯髒球員，擁有招牌技能「天殘腳」。
多特則是近年防守最惡名昭彰的球員，專挑對方王牌下手，灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）、金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）、塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）和馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）等球星都曾是苦主。
對於多特的防守動作，包溫表示，「我認為他只是打球很有侵略性，我不覺得真的有人想當所謂的『壞孩子』，因為很多人其實不了解，那會帶來什麼後果，我也不認為那應該是你該成為的樣子，我不覺得有任何人會故意想傷害別人。」
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