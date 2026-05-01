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NBA／金塊選錯對手？灰狼「下剋上」寫紀錄 主帥：把被輕視化為動力

聯合新聞網／ 綜合外電報導
灰狼在3位主力受傷的情況下，仍就靠著陣容深度力退金塊，隊史第4度闖進第二輪。 法新社
灰狼在3位主力受傷的情況下，仍就靠著陣容深度力退金塊，隊史第4度闖進第二輪。 法新社

灰狼在季後賽首輪面臨嚴重傷兵困擾，卻依然打出驚奇表現，在今天關鍵戰役中擊敗金塊，系列賽以4比2完成下剋上，成功挺進季第二輪。灰狼成為NBA季後賽史上首支在缺少3名系列賽場均得分達雙位數球員的情況下仍能贏球的隊伍，展現驚人韌性與深度。

金塊本季例行賽場均可攻下122.1分，是聯盟火力最強球隊之一，但整個系列賽在明尼蘇達的3場比賽中都未能突破100分大關，顯現進攻端遭遇極大麻煩。灰狼總教練芬奇（Chris Finch）也坦言，球隊將對手視為目標，激發出更高競爭意識。

芬奇透露，球隊在系列賽前便將「被輕視」當作動力來源，「我們的球員把這件事看得很重。金塊在例行賽尾聲有機會選擇對手，而他們選擇了我們，我們整個備戰期間都把這當作激勵，大家都準備好迎接挑戰。」

金塊在例行賽最後以一波12連勝作收，鎖定西區第3種子，但灰狼成功將這樣的情境轉化為心理優勢。

灰狼此輪已經缺少兩大主力愛德華（Anthony Edwards）與迪文森佐（Donte DiVincenzo），就連先前轟出43分生涯紀錄的多森姆（Ayo Dosunmu）今天也無法上場，在如此劣勢之下猶能力退金塊，顯示球隊整體戰力深度與韌性。

據統計，這是灰狼自1989-90年成軍以來第4次闖進季後賽第二輪，前3次分別是2003-04年、2023-24年、2024-25年，這3次至少都打到西區冠軍戰。

「這是一場很棒的勝利，但我們的目標不是只擊敗金塊，而是爭奪總冠軍，希望接下來還有12場勝利等著我們。」芬奇表示。

NBA季後賽

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