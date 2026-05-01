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NBA／助灰狼淘汰金塊 麥克丹尼爾斯：我說了很多並用實力證明

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
麥克丹尼爾斯不只會打嘴砲，也用表現證明自己是真材實料，用個人新高32分帶領灰狼淘汰金塊。 美國聯合通訊社
麥克丹尼爾斯不只會打嘴砲，也用表現證明自己是真材實料，用個人新高32分帶領灰狼淘汰金塊。 美國聯合通訊社

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面對主力後衛群全數掛傷號的絕境，灰狼隊今天展現驚人韌性，靠著前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）狂砍32分、10籃板的生涯代表作，加上夏農（Terrence Shannon Jr.）奇兵突擊挹注24分，在主場球迷面前以系列賽4：2挺進西區準決賽。

灰狼此役賽前警報大作，陣中得分核心愛德華（Anthony Edwards）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）與多森姆（Ayo Dosunmu）三大後衛均因傷缺陣，讓他們決定「變陣」改打大型陣容，由戈貝爾（Rudy Gobert）、藍道（Julius Randle）與里德（Naz Reid）組成禁區長城，助灰狼在禁區得分以64：40完爆金塊，籃板球更取得50：33的絕對優勢。  

在幫助球隊克服傷病挑戰晉級第二輪後，繳出10分、13籃板與8助攻全能數據的戈貝爾表示，「意志力與鬥志是教不出來的，這就是我們克服挑戰的關鍵。」

此外，曾在系列賽過程中嘲諷金塊球員是「爛防守者」的麥克丹尼爾斯，今天也用場上表現證明自己，他全場拿下32分外，還用防守鎖死金塊二當家穆雷，他說：「我很高興比賽結束了，最終由我們贏得勝利，我賽前說了不少話，很高興我們證明了自己的實力，成功晉級下一輪。」

曾奪下2023年總冠軍的金塊，近兩季在約柯奇之外始終缺乏穩定支援，今年提前止步首輪。反觀以西區第6種子身分晉級的灰狼，成功上演「下剋上」戲碼，他們將於下周二前往聖安東尼奧，與早一步晉級的馬刺隊展開第二輪對決。

愛德華 戈貝爾 NBA季後賽

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