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NBA／基德排歷史前10球星 金塊約柯奇第4、勇士柯瑞第5
獨行俠隊主帥基德（Jason Kidd）最近在節目上，分享對於歷史球員排名的看法，他認為金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）史上第4；勇士隊後衛柯瑞（Stephen Curry）則是第5。
基德在節目上談到歷史前10，前3名依序是喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）。當被主持人問到第4和第5，基德回應，「那就是約柯奇和柯瑞。」
魔術強森（Magic Johnson）和大鳥柏德（Larry Bird）被擠出前5，基德表示，「對，他們可能會在前15，沒關係，真的沒關係，他們還是很強，真的非常強，別誤會。」
基德也提到，鄧肯（Tim Duncan）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）和杜蘭特（Kevin Durant）也是前10球員。
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