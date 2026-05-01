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NBA／47分慘敗仍獲高層力挺 傳老鷹將啟動談判續留主帥史奈德

聯合新聞網／ 綜合外電報導
老鷹主帥史奈德和老將麥凱倫都將啟動續約談判。 美聯社
老鷹主帥史奈德和老將麥凱倫都將啟動續約談判。 美聯社

老鷹在沒有退路的第6戰以89比140慘敗尼克，遭到淘汰出局，其中半場更以36比83落後多達47分，整場比賽最多輸到61分，最終以51分之差難堪落敗。然而即便遭逢如此潰敗，總教練史奈德（Quin Snyder）傳出仍然會獲得球團高層力挺，預計將持續帶領球隊前進。

史奈德目前合約將在2026-27年賽季結束後到期，聯盟消息指出，老鷹預計在今年賽季結束後與他展開續約談判，球團對他長期執教抱持高度信心。儘管本季止步首輪，但球隊歷經陣容重整和當家核心換人之後，依然取得東區第6種子，展現成長潛力。

回顧這場關鍵淘汰戰，老鷹在上半場便遭尼克全面壓制，創下尷尬比分差距。面對幾乎無力回天的局面，史奈德在中場休息時仍強調球隊必須保持競爭態度。「這樣的比分對任何人來說都難以預料，但當下最重要的是持續拚戰、團結一致，無論場上發生什麼，我們都要一起面對並承擔，」史奈德表示。

他進一步指出，雖然比數難堪，但球隊下半場並未放棄，「有些東西不會反映在記分板上，我認為球員們沒有停止競爭，我們沒有崩潰或放棄，這正是這支球隊整個賽季以來的特質，也讓我們有機會站上季後賽舞台。」

然而，這場慘敗還是引發部分球迷不滿，社群媒體上出現要求解僱史奈德的聲浪。自2023年2月接掌兵符以來，史奈德在老鷹累積132勝135敗，4個賽季2度帶隊進入季後賽，但僅拿到4勝8敗，都是止步首輪。

儘管如此，老鷹本季整體表現仍被視為一大進步。在送走前當家控衛楊恩（Trae Young）後，球隊重建方向明確，本季拿下46勝，更在季末打出20勝6敗的強勢收官，從東區第10的附加賽保衛戰一路攀升至第6種子，取得季後賽門票。新當家強森（Jalen Johnson）還打出接近年度最佳陣容水準的表現，也是球隊成長的重要因素。

史奈德在執教期間經歷多次陣容變動，從同時擁有楊恩與墨瑞（Dejounte Murray），到僅剩楊恩，再到本季全新陣容，他仍在持續挖掘球隊潛力。本季他也達成執教生涯500勝里程碑。

事實上，史奈德去年夏天曾是尼克尋求新任總教練時鎖定的目標之一，但老鷹並未因此提前與他續約。隨著本季結束，雙方預計將正式啟動續約談判，避免教練在「合約年」帶隊的不確定性。

另一方面，從楊恩交易案轉戰而來的老將麥凱倫（CJ McCollum），毫無疑問是球隊能在下半季崛起的關鍵人物。麥凱倫在季後賽場均攻下20.8分，投籃命中率達49%，提供穩定的半場進攻與休息室領導力，倘若沒有麥凱倫，欠缺經驗的老鷹小將們很可能無法撐到第6戰。

麥凱倫的合約將會在本季結束後到期，目前看來老鷹也有意與他完成續約，維持陣容穩定性，同時也冀望他能以導師身分，讓這群潛力十足的小將更上層樓。

NBA季後賽

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