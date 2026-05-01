NBA／稱金塊一輪遊全隊都該被開除 約柯奇：我們離冠軍還很遠

身為2023年的NBA總冠軍，金塊隊卻在今年季後賽首輪踢到鐵板，面對缺少頭號球星愛德華（Anthony Edwards）等主力球員的灰狼隊，金塊卻在今天以2：4出局，讓金塊當家球星約柯奇（Nicola Jokic）直言，球隊已經離競爭冠軍很遙遠。

31歲的約柯奇合約雖尚餘兩年，但今夏具備續約資格，最高可簽下4年約2.93億美元的天價合約，雖然季後賽早早收場，但他對球隊的忠誠度未曾動搖，只是談到球隊現狀，這位三屆MVP顯得格外清醒，「我們剛在首輪輸球，我覺得我們離競爭冠軍還很遙遠。如果是在我的家鄉塞爾維亞，我們現在應該全都被開除了。」

這系列賽對約柯奇而言是罕見的挫敗，他在今天雖有28分、10助攻與9籃板的表現，但前四場命中率僅3成9，完全失準，他坦言自己難辭其咎，「我必須打得更好，到了第三場我才找回節奏，這太遲了。」

金塊的出局，主因在於引以為傲的雙人組熄火，二當家穆雷（Jamal Murray）例行賽繳出生涯代表作，卻在季後賽慘遭灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）「鎖死」，今天17投僅4中，讓他無奈表示，對手帶著極大的熱情來挑戰衛冕軍，而金塊未能給予同等的回應。

傷兵問題也是壓垮金塊的最後稻草，鋒線大將戈登（Aaron Gordon）受小腿傷勢困擾，系列賽缺席三場，華生（Peyton Watson）更是因傷一場未打，即便本季加入的強森（Cam Johnson）在末戰轟下27分，仍難挽救整體進攻的頹勢。

從去年與雷霆鏖戰七場的壯烈，到今年敗給「殘陣」灰狼的狼狽，金塊主帥艾德曼（David Adelman）形容這季就像一場艱難的「生存遊戲」。隨著約柯奇即將邁入合約選擇年，金塊管理層今夏勢必面臨重組壓力，如何在約柯奇巔峰期重新打造冠軍陣容，將是丹佛這個休賽季最嚴峻的課題。