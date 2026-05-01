NBA／絕境76人重現67年前湖人神蹟？ 喬治自豪韌性：我們還活著

馬克西（Tyrese Maxey）攻下30分，喬治（Paul George）貢獻23分，幫助費城76人成功續命，在主場以106比93擊敗塞爾蒂克，將戰局逼入決勝第7戰。關鍵一役將回到波士頓進行。

「我們還活著，」喬治賽後難掩激動地表示。76人在這個系列賽曾兩度慘敗32分，但連續兩戰展現強大韌性與團隊凝聚力，硬是將戰局拉回到最終決戰。

根據歷史紀錄，NBA史上僅有1959年的明尼亞波利斯湖人隊（洛杉磯湖人前身）曾在系列賽兩度慘敗超過30分後仍能贏得系列賽。如今76人正朝這項罕見紀錄邁進。

「我為大家沒有放棄的精神和態度感到相當自豪，」喬治強調，全隊能夠走到現在關鍵在於沒有放棄，「在1比3落後的困境下，我們保持團結與自信，現在給了自己前往波士頓打搶七的絕佳機會。」

76人找回自信的轉折點來自於安比德（Joel Embiid）提前從闌尾手術復出，他們先於第5戰客場強勢反彈，此戰更從開賽到終場一路領先，全面壓制綠衫軍。安比德繳出19分10籃板8助攻的全方位數據，攻防兩端穩定輸出。

第三節的一次攻防成為比賽關鍵。烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）成功封阻布朗（Jaylen Brown），馬克西搶下球權後發動快攻，喬治隨即送出精彩背後傳球，助攻新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）完成石破天驚的猛烈灌籃，將比分擴大至69比54。這一球可說是點燃整場比賽的氣氛情緒。

35歲的喬治本季因藥檢未過遭禁賽25場，加上傷病與個人因素影響，存在感一度下滑，但他仍舊展現攻守全面的明星身手，命中全隊最多的5記三分球，在安比德休息時扛起進攻主軸。馬克西也稱讚喬治是球隊的重要領袖。

反觀塞爾蒂克此役全面受制，從未取得領先。布朗上半場受犯規困擾，全場攻下18分；泰托姆（Jayson Tatum）則拿下17分，並在第三節因疑似小腿傷勢短暫退場接受治療。球隊在第三節末段長達超過4分鐘未能得分，讓76人一舉將比分拉開至82比63，提前奠定勝基。

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表示，「這就是季後賽的一部分，我們仍有主場第7戰的機會。今晚我們表現不佳，但接下來要專注下一場。」

76人總教練諾斯（Nick Nurse）則強調，連勝並不代表什麼，「每一場都是新的開始，我們打得很好，但真正重要的是下一場比賽。」