NBA／球迷笑稱受安海瑟薇激勵 尼克阿努諾比：我們是強隊

尼克隊前鋒阿努諾比（OG Anunoby）今天上場27分鐘，14投11中，狂轟29分，幫助球隊以140：89血洗老鷹隊，晉級季後賽第二輪。賽後網友們開玩笑稱，是受到好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）的激勵。

安海瑟薇是尼克球迷，兩年前曾造訪麥迪遜廣場花園看球，阿努諾比出界時差點撞到場邊的安海瑟薇和他的小孩，引發熱烈討論。

安海瑟薇昨天為了宣傳新電影《穿著PRADA的惡魔2》登上《吉米A咖秀》，談到自己對於尼克的支持時，安海瑟薇說，「我其實是很放鬆、很有愛也很冷靜的人，但我也是那種會考慮今天穿『阿努諾比球衣』到現場的球迷。因為當我在場邊看球時，我希望他們知道我了解他們，也相信他們會贏。」

結果今天尼克與老鷹交手，阿努諾比立刻大爆發，許多網友戲稱他受到安海瑟薇的激勵。

阿努諾比賽後受訪時表示，「我們一開場就帶著很大的強度，一開始就準備好比賽。我們知道自己的能力，也知道我們是一支很強的球隊，接下來要繼續把這種表現打出來。」