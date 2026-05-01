快訊

兩年來首見！日本在黃金周突襲干預匯市 警告可能還會再出手

理科缺師／教甄報考人數下滑 首見「免筆試直接複試」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／生涯搶七還沒贏過 安比德：我受夠再輸給綠衫軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
76人把綠衫軍拖進搶七大戰，但安比德生涯搶七還沒贏過。 路透通訊社
76人把綠衫軍拖進搶七大戰，但安比德生涯搶七還沒贏過。 路透通訊社

本場賽事

-

:

-

載入中...

在連續兩場比賽面臨淘汰絕境的情況下，最終都奇蹟般延長戰線的76人，在今天擊敗塞爾蒂克後將系列賽扳成3：3平手，雙方也將展開兩隊史上第9度的搶七大戰，繼續改寫聯盟紀錄，而生涯至今3次搶七大戰都還沒贏過球的76人一哥安比德Joel Embiid）就直言，已經受夠總是輸給塞爾蒂克，他將會幫助球隊創造一些特別成就。

76人在今天的系列賽第6戰續命之戰中，不僅馬克西（Tyrese Maxey）與喬治（Paul George）攜手攻下30分與23分，日前剛完成闌尾切除手術的一哥安比德也繳出19分、10籃板、8助攻的全能成績單，成為今天擊敗塞爾蒂克的三大功臣。

談到安比德今天的表現時，馬克西說：「他是一位具有統治力的核心，而且他能掌控大量球權，當他在場上時，一切節奏都會隨之改變，今天的感覺真的很棒，大家都以正確的方式在打球，進攻非常有延續性。」

76人與塞爾蒂克將進行兩隊歷史上第9度的搶七大戰，持續改寫聯盟紀錄，在過去8次交手中塞爾蒂克拿下了其中6勝，其中最近一次就是在3年前，當年度安比德雖然獲選例行賽MVP，但他卻在關鍵的搶七大戰中失常，只能眼睜睜看著塞爾蒂克晉級到東區冠軍賽。

談到將再度與塞爾蒂克搶七，生涯至今還沒有贏過搶七大戰的安比德也發出豪語，「我跟這幫人已經交手太多次了，我受夠再輸給他們了，現在我們有機會去完成一些特別的成就，不過無疑他們也是一支超級強隊。」

安比德 76人 NBA季後賽 塞爾蒂克 Tyrese Maxey Joel Embiid

延伸閱讀

NBA／三巨頭合砍72分力壓綠衫軍 76人主場爆發逼進搶七

NBA／「我不會被阻擋」76人安比德有信心1對1打敗所有人

NBA／綠衫軍浪費13分領先 安比德33分率76人躲過淘汰

NBA／下半場修正出手位置 76人安比德轟33分喊：還不想回家

相關新聞

NBA／麥克丹尼爾斯32分領軍淘汰金塊 灰狼晉第二輪戰馬刺

前一場比賽於主場挑戰終結系列賽失利後，灰狼隊今天回到主場再戰金塊隊，雙方不僅在賽況上打得如火如荼，第四節金塊約柯奇（Nikola Jokic）與灰狼克拉克（Jaylen Clark）再度爆發肢體衝突，

NBA／宿命之爭拚搶七！兩大魔咒對決 76人欲創奇蹟破綠衫軍不敗紀錄

在1比3落後劣勢下，76人展現強悍的防守壓制力，連續兩戰一共淨勝塞爾蒂克29分之多，以極大優勢將系列賽逼進搶七大戰，有機會挑戰成為史上第14支在「1勝3敗」劣勢下完成翻盤的球隊。

NBA／生涯搶七還沒贏過 安比德：我受夠再輸給綠衫軍

在連續兩場比賽面臨淘汰絕境的情況下，最終都奇蹟般延長戰線的76人，在今天擊敗塞爾蒂克後將系列賽扳成3：3平手，雙方也將展開兩隊史上第9度的搶七大戰，繼續改寫聯盟紀錄，而生涯至今3次搶七大戰都還沒贏過球

NBA／歐尼爾「CPR、放棺材」戲謔老鷹！庫明加創季後賽史上最慘紀錄

老鷹隊今天主場背水一戰，結果半場就落後尼克隊47分，傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）中場休息時，在節目上幫老鷹吉祥物玩偶做CPR（心肺復甦術），搭檔史密斯（Kenny Smith）則

NBA／願意和布克踏入火場！太陽老闆：會一起在鳳凰城贏總冠軍

太陽隊去年休賽季交易掉杜蘭特（Kevin Durant），在外界不看好的情況下殺進季後賽，但首輪遭西區頭號種子雷霆隊橫掃。太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今天在記者會強調，不會交易看板球星布克

NBA／球迷笑稱受安海瑟薇激勵 尼克阿努諾比：我們是強隊

尼克隊前鋒阿努諾比（OG Anunoby）今天上場27分鐘，14投11中，狂轟29分，幫助球隊以140：89血洗老鷹隊。賽後網友們開玩笑稱，是受到好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）的激勵

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。