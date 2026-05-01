NBA／生涯搶七還沒贏過 安比德：我受夠再輸給綠衫軍

在連續兩場比賽面臨淘汰絕境的情況下，最終都奇蹟般延長戰線的76人，在今天擊敗塞爾蒂克後將系列賽扳成3：3平手，雙方也將展開兩隊史上第9度的搶七大戰，繼續改寫聯盟紀錄，而生涯至今3次搶七大戰都還沒贏過球的76人一哥安比德（Joel Embiid）就直言，已經受夠總是輸給塞爾蒂克，他將會幫助球隊創造一些特別成就。

76人在今天的系列賽第6戰續命之戰中，不僅馬克西（Tyrese Maxey）與喬治（Paul George）攜手攻下30分與23分，日前剛完成闌尾切除手術的一哥安比德也繳出19分、10籃板、8助攻的全能成績單，成為今天擊敗塞爾蒂克的三大功臣。

談到安比德今天的表現時，馬克西說：「他是一位具有統治力的核心，而且他能掌控大量球權，當他在場上時，一切節奏都會隨之改變，今天的感覺真的很棒，大家都以正確的方式在打球，進攻非常有延續性。」

76人與塞爾蒂克將進行兩隊歷史上第9度的搶七大戰，持續改寫聯盟紀錄，在過去8次交手中塞爾蒂克拿下了其中6勝，其中最近一次就是在3年前，當年度安比德雖然獲選例行賽MVP，但他卻在關鍵的搶七大戰中失常，只能眼睜睜看著塞爾蒂克晉級到東區冠軍賽。

談到將再度與塞爾蒂克搶七，生涯至今還沒有贏過搶七大戰的安比德也發出豪語，「我跟這幫人已經交手太多次了，我受夠再輸給他們了，現在我們有機會去完成一些特別的成就，不過無疑他們也是一支超級強隊。」