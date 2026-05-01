NBA／宿命之爭拚搶七！兩大魔咒對決 76人欲創奇蹟破綠衫軍不敗紀錄

在1比3落後劣勢下，76人展現強悍的防守壓制力，連續兩戰一共淨勝塞爾蒂克29分之多，以極大優勢將系列賽逼進搶七大戰，有機會挑戰成為史上第14支在「1勝3敗」劣勢下完成翻盤的球隊。

76人在今天第6戰過後也寫下歷史紀錄，成為季後賽史上唯二能在面臨淘汰壓力下，對塞爾蒂克取得連續兩場雙位數分差勝利的球隊，前一支達此壯舉的是2012年「熱火三巨頭」。當年熱火在第6、7兩戰分別贏了19分和13分，從而挺進總冠軍賽。

根據統計，季後賽史上前面13次1比3落後成功翻盤，有2次來自這兩支球隊組合。1968年，塞爾蒂克1比3落後張伯倫（Wilt Chamberlain）領軍的76人，最後羅素（Bill Russell）坐鎮完成翻盤；1981年季後賽第二輪，他們同樣也在1比3落後情況下再次逆轉76人，最後也是一路高歌奪下總冠軍。

值得一提的是，塞爾蒂克和76人是NBA季後賽史上交手次數最多的球隊，今年已經是他們第23次在系列賽正面對決。先前22次有15次是塞爾蒂克贏下，最近更是連6次對戰勝出，而76人上次在季後賽淘汰綠衫軍已經要追溯到1982年。

當年76人是在東區冠軍戰以3比1領先塞爾蒂克，但被對方追到搶七，所幸他們在波士頓贏下生死戰，避免被翻盤的命運。

數據顯示，塞爾蒂克在7戰4勝制系列賽中，曾32次取得3勝1敗領先優勢，最後他們全都順利晉級，至於76人則是在18次面臨1勝3敗落後情況下全數遭淘汰。

而這兩隊先前在歷史上一共8次上演搶七大戰，居所有組合之冠，塞爾蒂克取得6勝2敗優勢。塞爾蒂克是史上歷經搶七大戰最多的球隊，一共37次；76人卻是搶七大戰失利最多次的球隊，累積12次之多，其中半數是輸給綠衫軍。

如今雙方將在第7戰一決勝負，究竟是歷史紀錄延續，還是另一方能夠奇蹟改寫宿命，備受外界關注。