快訊

兩年來首見！日本在黃金周突襲干預匯市 警告可能還會再出手

理科缺師／教甄報考人數下滑 首見「免筆試直接複試」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／宿命之爭拚搶七！兩大魔咒對決 76人欲創奇蹟破綠衫軍不敗紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
塞爾蒂克和76人這兩支老牌球隊又一次要在搶七大戰對決。 美聯社
塞爾蒂克和76人這兩支老牌球隊又一次要在搶七大戰對決。 美聯社

在1比3落後劣勢下，76人展現強悍的防守壓制力，連續兩戰一共淨勝塞爾蒂克29分之多，以極大優勢將系列賽逼進搶七大戰，有機會挑戰成為史上第14支在「1勝3敗」劣勢下完成翻盤的球隊。

76人在今天第6戰過後也寫下歷史紀錄，成為季後賽史上唯二能在面臨淘汰壓力下，對塞爾蒂克取得連續兩場雙位數分差勝利的球隊，前一支達此壯舉的是2012年「熱火三巨頭」。當年熱火在第6、7兩戰分別贏了19分和13分，從而挺進總冠軍賽。

根據統計，季後賽史上前面13次1比3落後成功翻盤，有2次來自這兩支球隊組合。1968年，塞爾蒂克1比3落後張伯倫（Wilt Chamberlain）領軍的76人，最後羅素（Bill Russell）坐鎮完成翻盤；1981年季後賽第二輪，他們同樣也在1比3落後情況下再次逆轉76人，最後也是一路高歌奪下總冠軍。

值得一提的是，塞爾蒂克和76人是NBA季後賽史上交手次數最多的球隊，今年已經是他們第23次在系列賽正面對決。先前22次有15次是塞爾蒂克贏下，最近更是連6次對戰勝出，而76人上次在季後賽淘汰綠衫軍已經要追溯到1982年。

當年76人是在東區冠軍戰以3比1領先塞爾蒂克，但被對方追到搶七，所幸他們在波士頓贏下生死戰，避免被翻盤的命運。

數據顯示，塞爾蒂克在7戰4勝制系列賽中，曾32次取得3勝1敗領先優勢，最後他們全都順利晉級，至於76人則是在18次面臨1勝3敗落後情況下全數遭淘汰。

而這兩隊先前在歷史上一共8次上演搶七大戰，居所有組合之冠，塞爾蒂克取得6勝2敗優勢。塞爾蒂克是史上歷經搶七大戰最多的球隊，一共37次；76人卻是搶七大戰失利最多次的球隊，累積12次之多，其中半數是輸給綠衫軍。

如今雙方將在第7戰一決勝負，究竟是歷史紀錄延續，還是另一方能夠奇蹟改寫宿命，備受外界關注。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／麥克丹尼爾斯32分領軍淘汰金塊 灰狼晉第二輪戰馬刺

前一場比賽於主場挑戰終結系列賽失利後，灰狼隊今天回到主場再戰金塊隊，雙方不僅在賽況上打得如火如荼，第四節金塊約柯奇（Nikola Jokic）與灰狼克拉克（Jaylen Clark）再度爆發肢體衝突，

NBA／宿命之爭拚搶七！兩大魔咒對決 76人欲創奇蹟破綠衫軍不敗紀錄

在1比3落後劣勢下，76人展現強悍的防守壓制力，連續兩戰一共淨勝塞爾蒂克29分之多，以極大優勢將系列賽逼進搶七大戰，有機會挑戰成為史上第14支在「1勝3敗」劣勢下完成翻盤的球隊。

NBA／生涯搶七還沒贏過 安比德：我受夠再輸給綠衫軍

在連續兩場比賽面臨淘汰絕境的情況下，最終都奇蹟般延長戰線的76人，在今天擊敗塞爾蒂克後將系列賽扳成3：3平手，雙方也將展開兩隊史上第9度的搶七大戰，繼續改寫聯盟紀錄，而生涯至今3次搶七大戰都還沒贏過球

NBA／歐尼爾「CPR、放棺材」戲謔老鷹！庫明加創季後賽史上最慘紀錄

老鷹隊今天主場背水一戰，結果半場就落後尼克隊47分，傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）中場休息時，在節目上幫老鷹吉祥物玩偶做CPR（心肺復甦術），搭檔史密斯（Kenny Smith）則

NBA／願意和布克踏入火場！太陽老闆：會一起在鳳凰城贏總冠軍

太陽隊去年休賽季交易掉杜蘭特（Kevin Durant），在外界不看好的情況下殺進季後賽，但首輪遭西區頭號種子雷霆隊橫掃。太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今天在記者會強調，不會交易看板球星布克

NBA／球迷笑稱受安海瑟薇激勵 尼克阿努諾比：我們是強隊

尼克隊前鋒阿努諾比（OG Anunoby）今天上場27分鐘，14投11中，狂轟29分，幫助球隊以140：89血洗老鷹隊。賽後網友們開玩笑稱，是受到好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）的激勵

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。