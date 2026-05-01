NBA／麥克丹尼爾斯32分領軍淘汰金塊 灰狼晉第二輪戰馬刺

前一場比賽於主場挑戰終結系列賽失利後，灰狼隊今天回到主場再戰金塊隊，雙方不僅在賽況上打得如火如荼，第四節金塊約柯奇（Nikola Jokic）與灰狼克拉克（Jaylen Clark）再度爆發肢體衝突，而灰狼最終也在麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、夏農（Terrence Shannon Jr.）攜手攻下56分領軍下，以110：98淘汰金塊，晉級到第二輪。

灰狼與金塊今年在季後賽首輪碰頭，幾乎場場都擦出激烈火花，導致整個系列賽打得是火藥味十足，而今天聽牌的灰狼則是回到主場力拚晉級，在日前已經傷了迪文森佐（Donte DiVincenzo）與愛德華（Anthony Edwards）後，今天賽前也臨時宣布多森姆（Ayo Dosunmu）因傷無法出賽。

不過灰狼今天在上半場就展現多點開花的攻勢，包括麥克丹尼爾斯、夏農、藍道（Julius Randle）都有雙位數得分，幫助灰狼以57：50領先進入中場休息。

反觀金塊今天在開賽卻遭遇亂流，在首節就發生高達5次失誤，其中今天迎來生涯季後賽第100場出賽的約柯奇一人就包辦了3次，加上二當家穆雷（Jamal Murray）上半場手感盡失，11次出手僅命中3球，成為金塊在上半場陷入苦戰的關鍵。

灰狼以4勝2敗淘汰金塊晉級第二輪。 法新社

易籃後，金塊吹起反攻號角，在約柯奇單節進帳14分下，一度縮小落後差距，但今天手感火燙的麥克丹尼爾斯、夏農屢屢在關鍵時刻挺身幫助灰狼維持住領先優勢。

第四節剩下9分多鐘時，金塊約柯奇在與克拉克卡位時爆發肢體衝突，雙方也出手互推彼此，最終兩人與上前力挺隊友的里德（Naz Reid）都吞下技術犯規。衝突過後金塊一度追到僅剩下1分差距，但先是里德投進一記三分球，麥克丹尼爾斯、夏農又連得5分，幫助金塊在比賽最後5分半鐘又回到8分領先。

金塊在比賽最後2分鐘再度追到3分差距，但夏農隨即單打穆雷完成「三分打」，隨後麥克丹尼爾斯又投進關鍵跳投，幫助灰狼奠定勝基，最終灰狼就以10分差距勝出，以系列賽4：2淘汰金塊，將在第二輪對上馬刺。

麥克丹尼爾斯不只攻下生涯季後賽最高32分，也鎖死金塊穆雷。 美聯社

Nikola Jokic 位置 中鋒 得分 27.7 籃板 12.86 助攻 10.7 抄截 1.42

灰狼今天以麥克丹尼爾斯攻下32分外帶10籃板最佳，夏農24分，戈貝爾10分、13籃板、8助攻；至於金塊則以約柯奇28分、10助攻、9籃板準大三元最佳，強森（Cameron Johnson）27分。