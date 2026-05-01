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NBA／火箭力拼對湖人「讓三追四」 杜蘭特G6將繼續缺陣

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭大哥杜蘭特。 美聯社
火箭大哥杜蘭特。 美聯社

火箭隊在季後賽首輪陷入0比3絕境後，連贏2場挽回氣勢。不過《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，火箭大哥杜蘭特（Kevin Durant）G6將繼續因傷缺陣。

系列賽開打前，由於湖人隊一哥唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）缺陣，外界大多看好火箭能輕鬆晉級。沒想到杜蘭特首戰因右膝挫傷缺陣，儘管第2戰復出，仍吞下2連敗。

G3杜蘭特持續缺陣，火箭輸球陷入0比3落後。不過火箭突然找到贏球方法，連贏2場讓系列賽出現懸念，將挑戰NBA史上首次0比3落後逆轉晉級。

不過查拉尼亞指出，消息人士告訴他，杜蘭特這種扭傷通常要2週才能復出，首輪回歸機會不大。

NBA季後賽 火箭 湖人 Kevin Durant

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