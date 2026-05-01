NBA／歐尼爾「CPR、放棺材」戲謔老鷹！庫明加創季後賽史上最慘紀錄

老鷹隊今天主場背水一戰，結果半場就落後尼克隊47分，傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）中場休息時，在節目上幫老鷹吉祥物玩偶做CPR（心肺復甦術），搭檔史密斯（Kenny Smith）則是舉白旗投降，搞笑畫面在網路上被瘋傳，老鷹終場仍以51分之差輸球，系列賽以2比4遭淘汰。

老鷹半場就落後47分，創下NBA季後賽最大半場分差紀錄。老鷹下半場最多落後61分，最終以51分之差輸球。

歐尼爾半場結束時，在節目上拿起老鷹隊吉祥物並做CPR，史密斯則在一旁舉白旗投降。歐尼爾把黑色盒子當作棺材，唱著歌將老鷹吉祥物放進去，戲謔老鷹糟糕的表現。

庫明加（Jonathan Kuminga）上場22分鐘，正負值-44，創下有統計以來，季後賽板凳球員單場最差正負值紀錄。

老鷹在主場球迷被痛宰並遭到淘汰，老鷹一哥強森（Jalen Johnson）受訪時表示，「這對我們來說是很好的一課，我們將會從中成長，變得更好。」

老鷹主帥史奈德（Quin Snyder）則盛讚尼克，「隨著系列賽進行，你可以看出他們是一支非常出色的球隊，也理解為何他們是爭冠球隊，我們今晚沒找到任何應對方法。」