NBA／三巨頭合砍72分力壓綠衫軍 76人主場爆發逼進搶七

前一戰在波士頓大勝16分完成續命的76人，回到自家堡壘挾這股反撲氣勢再度爆發驚人能量。

76人全場僅用8人作戰，其中先發5人除了安比德（Joel Embiid）之外，至少都打了38分鐘，得分均達雙位數，馬克西（Tyrese Maxey）轟下30分5助攻，喬治（Paul George）貢獻23分4籃板3助攻，安比德19分10籃板8助攻，76人靠著第三節全面壓制對手火力，取得19分領先優勢。

綠衫軍第四節雖然試圖追近，但仍舊無力回擊，讓76人以106比93再度取勝，將比賽逼進搶七大戰

馬克西上半場火力全開，個人15投8中包含三分球3投全中獨拿21分，在他的爆發之下，76人在第二節扭轉原本落後的局面，搭配安比德和喬治也和力砍下20分，76人半場結束取得9分領先。

雙方易籃之後，綠衫軍進攻狀態持續低迷，也讓76人趁機進一步拉開比分，帶著19分領先進入末節；塞爾蒂克雖然一度追到12分差，但隨後安比德和馬克西連拿帶動一波10比2攻勢，又將領先差距拉回到20分差，基本上摧毀了對手逆轉希望。

除了三巨頭外，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）也各拿下14分，76人此戰雖然命中率44%不算太好，但將對方壓制在42%，同時讓他們僅投進12顆三分球，命中率不足3成，成了贏球關鍵之一。

塞爾蒂克整場比賽從未取得領先。布朗（Jaylen Brown）上半場陷入犯規麻煩，全場攻下18分；泰托姆（Jayson Tatum）則拿下17分11籃板，但在第三節因疑似小腿傷勢提前退場，對球隊戰力影響甚大。

第三節後段塞爾蒂克長達超過4分鐘未能得分，讓76人趁勢拉開差距。懷特（Derrick White）11分僅傳出1次助攻，普里查德（Payton Pritchard）三分球8投1中得到14分5助攻3籃板。

關鍵搶七大戰會在台灣時間周日回到波士頓進行，76人將力拚史上第14次「1比3」大逆轉戲碼。但就歷史數據來說，綠衫軍歷史上和76人一共打過8次搶七大戰，他們取得6勝2敗領先優勢，且安比德生涯3次搶七大戰還沒贏過。