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NBA／願意和布克踏入火場！太陽老闆：會一起在鳳凰城贏總冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽球星布克。 法新社
太陽球星布克。 法新社

太陽隊去年休賽季交易掉杜蘭特（Kevin Durant），在外界不看好的情況下殺進季後賽，但首輪遭西區頭號種子雷霆隊橫掃。太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今天在記者會強調，不會交易看板球星布克（Devin Booker）。

布克自從2015年選秀第13順位被太陽選中後，就沒離開過球隊，是現役少數待在同一支球隊超過10年的球員，下賽季將是布克在太陽的第12個賽季。

去年夏天送走杜蘭特後，媒體和球迷都預測太陽會在西區倒數打不進季後賽，結果布克帶隊打出45勝37敗，例行賽西區第7的佳績。附加賽先輸拓荒者隊，再贏勇士隊，最終季後賽首輪遭雷霆隊橫掃，布克受限雷霆包夾戰術和自身狀態不佳，表現不如外界期待。

不過伊許比亞仍肯定布克的貢獻，兩人都是出生於密西根州，伊許比亞分享不會交易布克的決心，「我會和布克一起進入火場，而且驕傲這樣做。布克不會被交易，布克是我們的看板球星，我們會和布克一起在這裡贏下總冠軍，我很期待能做到，當我們做到時有他在身邊。」

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