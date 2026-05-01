NBA／最佳拚搏獎揭曉 黃蜂前鋒狄亞貝特獲殊榮

美國職籃NBA夏洛特黃蜂長人迪亞巴特（Moussa Diabate）今天獲選為2025-26賽季NBA最佳拚搏獎（Hustle Award）得主。

路透社報導，首度獲獎的迪亞巴特在用來決定獲獎者的9項拚搏類別中，在其中6項名列前11名，包括在每分鐘進攻卡位次數排名第一，以及在每分鐘掩護助攻次數排名第4。

根據NBA新聞稿，拚搏獎目的在表揚「努力做出不常出現在傳統技術統計表的貢獻，但卻有助於推動球隊取得成功」的球員。

拚搏數據類別也包括干擾傳球、搶回失球、製造進攻犯規以及干擾投籃。

黃蜂在去年12月22日之前戰績為9勝20敗，但在球季剩餘時間提升至35勝18敗。迪亞巴特自去年12月23日起成為固定先發球員。

現年24歲的迪亞巴特本賽季出賽73場，其中47場擔任先發，平均上場26分鐘，場均7.9分，投籃命中率63.1%，另有8.7個籃板、1.9次助攻、1.0次阻攻與0.8次抄截，各項數據均創下生涯新高。他本季拿下20次雙十紀錄，是他過去生涯總數的近3倍。

法國籍的迪亞巴特是在2022年NBA選秀第2輪被洛杉磯快艇選中，並在2024年7月與夏洛特黃蜂簽約。

在投票結果中，排在迪亞巴特之後的依序是亞特蘭大老鷹後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）、金州勇士前鋒格林（Draymond Green）、曼菲斯灰熊後衛高維德（Cedric Coward）與紐約尼克後衛哈特（JoshHart）。